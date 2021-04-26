إسرائيل تتوعد حماس بـ"رد واسع ومؤلم" إذا لم يتوقف إطلاق الصواريخ

كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الإثنين، أن إسرائيل وجهت تحذيرا لحركة حماس، عبر مبعوث أممي، بأنها ستتعرض لـ“رد قوي ومؤلم“ في حال استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وذكر موقع ”والا“ العبري، أن ”إسرائيل وجهت، يوم الإثنين، رسالة تحذير إلى منظمة حماس، من خلال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، مفادها بأنه إذا استمر إطلاق الصواريخ هذا المساء، فسترد إسرائيل الليلة القادمة بهجوم مؤلم وواسع النطاق ضد قطاع غزة“.

ونقل الموقع العبري عن مسؤولين إسرائيليين قولهم لمبعوث الأمم المتحدة، إن ”إغلاق منطقة الصيد في غزة سيكون آخر محاولة من جانب إسرائيل للرد بوسائل غير عسكرية على إطلاق الصواريخ“.

وأشار الموقع العبري، إلى أن مبعوث الأمم المتحدة وصل إلى مصر، يوم الإثنين؛ لمقابلة مسؤولين في المخابرات المصرية؛ لمناقشة الوضع في غزة، كما سيتجه إلى الأردن لمناقشة الأوضاع في القدس.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة ”12“ العبرية، أنه تمت دعوة وزراء المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) لاجتماع مهم عصر اليوم، في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، وذلك في أعقاب استمرار إطلاق الصواريخ من غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن زعيم المعارضة يائير لابيد، سيحضر جلسة إحاطة أمنية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، فجر الإثنين، في استمرار للتصعيد المتواصل منذ أيام، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 3 صواريخ من القطاع صوب البلدات الإسرائيلية المحاذية له.