لبنان يأمل أن تعيد السعودية النظر في حظر منتجاته

أعرب لبنان، يوم الإثنين، عن أمله في أن تعيد السعودية النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية، والذي اتخذته بسبب زيادة تهريب المخدرات.

وكلف لبنان وزير الداخلية بالتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين، ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة.

وذكر بيان رئاسي أن الحكومة طالبت أيضا المدعي العام اللبناني بمتابعة التحقيقات في القضية وإطلاع المسؤولين السعوديين على النتائج.

وصدر البيان بعد اجتماع حول الموضوع بين الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وآخرين.

وكانت السعودية أعلنت، يوم الجمعة، عن فرض حظر على دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية؛ بسبب زيادة تهريب المخدرات، في خطوة ستفاقم المشكلات الاقتصادية التي يواجهها لبنان.

ويمر لبنان بأزمة مالية عميقة تشكل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية 1975-1990.

وطلب الرئيس اللبناني ميشال عون في وقت سابق من الأجهزة الأمنية ”التشدّد في مكافحة عمليات التهريب“، بينما قال دياب: ”نحن على ثقة أن السعودية وكل دول الخليج يعرفون جيدا أن التوقف عن استيراد الزراعات اللبنانية لا يمنع تهريب المخدرات الذي يعتمد طرقا مختلفة، وأن التعاون بيننا يساعد على ضبط هذه الشبكات“.