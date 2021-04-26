الأردن يكشف دور الإعلام الغربي في قضية "الفتنة"

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني، صخر دودين، إن ما وصفه بـ ”هجوم الإعلام الغربي“، على المملكة كان جزءا من ”الفتنة“ التي شهدتها البلاد مؤخرا، واتهم فيها الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني، ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، وآخرون.

وصرح دودين في مقابلة لموقع CNN بالعربية، يوم الإثنين، أن ”الهجمة الخارجية التي تعرض لها الأردن كبيرة وممنهجة، وليست وليدة اللحظة“، موضحا أنه ”خطط لها ودبر لأن تكون بهذا الحجم“، على حد تعبيره.

وأضاف الوزير الأردني، أن ”أطرافا شاركت في الفتنة من الخارج كما في الداخل.. مع ضخ إعلامي كبير من صحف بعينها أو من صحفيين بعينهم، للتشويش على مجريات مواقع التواصل، وخلق انطباعات غير حقيقية ومشككة برواية الدولة الأردنية“.

وتقول الحكومة الأردنية، إن الأمير حمزة ومن معه، ”متورطون في مخطط لإحداث فتنة وزعزعة الاستقرار في البلاد، لكن المخطط لم يصل لمرحلة محاولة تنفيذ انقلاب على الحكم أو فعل على أرض الواقع“.

وقال دودين، إن ”حملة التشويش استمرت نحو أسبوع، تخللها إطلاق وسومات، مثل أين الأمير حمزة؟، حتى خفتت عند ظهوره أمام الرأي العام برفقة العاهل اﻷردني في زيارة اﻷضرحة الملكية“.

وتابع الوزير: ”الأمير حمزة في رعاية الملك، وهذه الكلمة تكفي.. هو في بيته، يتنقل بين أهله وأسرته ووضعه طبيعي جدا. لا يوجد عليه أي قيود من هذه الناحية“.

التعدي على الدستور

واعتبر دودين أن ما فعله الأمير حمزة، يعتبر ”تعديا على الدستور“.

وشدد في مقابلته مع ”سي أن أن“، أن ”أهم ما تضمنته محاولات الأمير حمزة بن الحسين في قضية الفتنة، أن فيها شيئا من التعدي على الدستور“ الأردني.

وفيما يتعلق بالجهات الخارجية المتورطة في القضية، والتي أشارت إليها عمان مرارا دون تسميتها، أكد دودين أن ”الأردن يتبع سياسة تدوير الزوايا الحادة“، في علاقاته الخارجية، مضيفا: ”نحن ندرك تماما أن صفقة القرن، شكلت للأردن جبهة خارجية لم تكن راضية عن موقفه في ذلك الوقت“.

وتابع: ”الأردن بخلاف ذلك تعوّد دائما، في التعامل مع جميع الأطراف، أن يكون على مسافة واحدة، وأن يدور الزوايا الحادة في علاقاته الخارجية.. نحن دولة محاطة بدول جوار وهناك قوى إقليمية محيطة ووضع الأردن حساس بينها“.

واختتم دودين حديثه بالقول: ”كان المطلوب أن نشهد زعزعة للأمن الداخلي بليلة، ولكن حكمة القيادة التي تعاملت بشكل حصيف وهادئ تجلت أيضا في الصفح الملكي عن المغرر بهم، ومن ضللوا في هذا الأمر، وبقي الحكم على الآخرين الذين اعتبرتهم البيّنات الأولى من المحرضين“، في إشارة منه إلى باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وقررت نيابة أمن الدولة، في الـ23 من أبريل الجاري، الإفراج عن 16 متهما في قضية الفتنة، وذلك بعد توجيه العاهل الأردني المعنيين بـ“اتباع الآليات القانونية المناسبة للإفراج عن المتورطين في الفتنة الأخيرة“.