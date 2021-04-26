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تجدد إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل (فيديو)
تاريخ النشر: 26 أبريل 2021 2:04 GMT
تاريخ التحديث: 26 أبريل 2021 2:10 GMT

تجدد إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل (فيديو)

تجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة فجر الإثنين، في استمرار للتصعيد المتواصل منذ أيام، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع صوب البلدات

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المصدر: غزة- إرم نيوز

تجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة فجر الإثنين، في استمرار للتصعيد المتواصل منذ أيام، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع صوب البلدات الإسرائيلية المحاذية له.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ”متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في منطقة سديروت، فالحديث عن رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة“.

وأشار إلى أن منظومة ”القبة الحديدية“ اعترضت 2 منها، وسقطت الثالثة في قطاع غزة.

 

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية، مشاهد قالت إنها لاعتراض الصواريخ في سماء بلدة سديروت المجاورة لقطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الأحد، رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة.

وقرر الجيش الإسرائيلي، تقليص مساحة الصيد المسموح بها في عرض بحر قطاع غزة أمام الصيادين، إلى 9 أميال بدلاً من 15 رداً على إطلاق الصواريخ من القطاع.

وتسود حالة من التوتر والتصعيد الميداني بين قطاع غزة وإسرائيل منذ الجمعة الماضية، تخللها إطلاق أكثر من 45 صاروخاً من القطاع.

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