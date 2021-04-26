تجدد إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل (فيديو)

تجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة فجر الإثنين، في استمرار للتصعيد المتواصل منذ أيام، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع صوب البلدات الإسرائيلية المحاذية له.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ”متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في منطقة سديروت، فالحديث عن رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة“.

وأشار إلى أن منظومة ”القبة الحديدية“ اعترضت 2 منها، وسقطت الثالثة في قطاع غزة.

הירי לדרום נמשך: שתי רקטות ששוגרו לישראל יורטו, רקטה שלישית נפלה בשטח הרצועה@Itsik_zuarets (צילום: דדי פולד) pic.twitter.com/PBL3dbkRSq — כאן חדשות (@kann_news) April 26, 2021

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية، مشاهد قالت إنها لاعتراض الصواريخ في سماء بلدة سديروت المجاورة لقطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الأحد، رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة.

وقرر الجيش الإسرائيلي، تقليص مساحة الصيد المسموح بها في عرض بحر قطاع غزة أمام الصيادين، إلى 9 أميال بدلاً من 15 رداً على إطلاق الصواريخ من القطاع.

وتسود حالة من التوتر والتصعيد الميداني بين قطاع غزة وإسرائيل منذ الجمعة الماضية، تخللها إطلاق أكثر من 45 صاروخاً من القطاع.