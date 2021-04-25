الرئيس الفلسطيني: لا انتخابات من دون مشاركة المقدسيين

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نيته دعوة الفصائل الفلسطينية لمناقشة إجراء الانتخابات في مدينة القدس، مشدداً على أن الانتخابات لن تتم من دون مشاركة المقدسيين ترشيحاً وتصويتاً.

وأشار الرئيس الفلسطيني خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة المركزية لحركة فتح في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، إلى أنه سيدعو القيادة الفلسطينية بكامل فصائلها إلى اجتماع موسع لمناقشة وضع الانتخابات في مدينة القدس.

وقال عباس: إن ”القدس خط أحمر لن نقبل المساس بها، ونؤكد أنه لن نقبل بأي حال من الأحوال بإجراء الانتخابات العامة دون حضور القدس وأهلها ترشيحا ودعاية وانتخابات حسب الاتفاقيات الموقعة“، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف ”نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالاتفاقيات الموقعة بيننا فيما يخص العملية الانتخابية، وتحديداً أن تكون الترشيحات والدعاية والانتخابات داخل المدينة المقدسة“.

كما شدد على ضرورة التحرك العاجل لعقد مؤتمر دولي للسلام، بمشاركة جميع الأطراف الدولية ذات العلاقة، لإنقاد ما تبقى من العملية السياسية.