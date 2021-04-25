ردًا على إطلاق الصواريخ.. إسرائيل تقلص مساحة الصيد في بحر غزة

قررت إسرائيل، يوم الأحد، تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة، بسبب استمرار إطلاق الصواريخ اتجاه البلدات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر ”تويتر“ إنه في ختام مشاورات أمنية، أعلن“منسق أعمال الحكومة في المناطق“ الجنرال غسان عليان تقليص مسافة الصيد في قطاع غزة من 15 ميلًا إلى 9 أميال.

في ختام مشاورات أمنية في ضوء مواصلة اطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل يعلن @CogatArabic الميجر جنرال غسان عليان عن تقليص مسافة الصيد البحري في قطاع #غزة من 15 ميلًا بحريًا الى 9 ميلًا وذلك ابتداء من الساعة 6 صباحًا وحتى إشعار آخر.

>>> — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 25, 2021

وأشار إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ، بدءًا من صباح الإثنين وحتى إشعار آخر.

وحمّل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة ثانية، حركة حماس المسؤولية عما يجري داخل قطاع غزة، وما ينطلق منها.

>>>>تتحمل #حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منها وتداعيات أعمال العنف المرتكبة ضد مواطني إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 25, 2021

في سياق متصل، ‏أكد نقيب الصيادين الفلسطينيين في غزة نزار عياش، أن إسرائيل أبلغتهم عن طريق هيئة الشؤون المدنية بتقليص مساحة الصيد في بحر غزة من 15 ميلًا إلى 9 أميال، اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح الإثنين.

وتجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، تفعيل نظام صفارات الإنذار بعد سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة في بلدة أشكول الإسرائيلية.

وكان الإعلام الإسرائيلي كشف، يوم الأحد، عن وساطة مصرية لتخفيف التوتر بين حماس وإسرائيل.