أخبار

ردًا على إطلاق الصواريخ.. إسرائيل تقلص مساحة الصيد في بحر غزة
تاريخ النشر: 25 أبريل 2021 22:48 GMT
تاريخ التحديث: 25 أبريل 2021 23:10 GMT

ردًا على إطلاق الصواريخ.. إسرائيل تقلص مساحة الصيد في بحر غزة

قررت إسرائيل، يوم الأحد، تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة، بسبب استمرار إطلاق الصواريخ اتجاه البلدات الإسرائيلية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي

+A -A
المصدر: غزة – إرم نيوز

قررت إسرائيل، يوم الأحد، تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة، بسبب استمرار إطلاق الصواريخ اتجاه البلدات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر ”تويتر“ إنه في ختام مشاورات أمنية، أعلن“منسق أعمال الحكومة في المناطق“ الجنرال غسان عليان تقليص مسافة الصيد في قطاع غزة من 15 ميلًا إلى 9 أميال.

وأشار إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ، بدءًا من صباح الإثنين وحتى إشعار آخر.

وحمّل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة ثانية، حركة حماس المسؤولية عما يجري داخل قطاع غزة، وما ينطلق منها.

في سياق متصل، ‏أكد نقيب الصيادين الفلسطينيين في غزة نزار عياش، أن إسرائيل أبلغتهم عن طريق هيئة الشؤون المدنية بتقليص مساحة الصيد في بحر غزة من 15 ميلًا إلى 9 أميال، اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح الإثنين.

وتجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، تفعيل نظام صفارات الإنذار بعد سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة في بلدة أشكول الإسرائيلية.

وكان الإعلام الإسرائيلي كشف، يوم الأحد، عن وساطة مصرية لتخفيف التوتر بين حماس وإسرائيل.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play