السودان يهدد بمقاضاة الحكومة الإثيوبية بسبب أزمة سد النهضة

هدد السودان اليوم الأحد بمقاضاة الحكومة الإثيوبية وشركة ”ساليني“، في وقت أكدت فيه الحكومة السودانية أن الفرق القانونية تستعد لاتخاذ إجراءات قضائية ضد الحكومة والشركة بسبب أزمة سد النهضة.

وقال وزير الري، عقب اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة الذي ترأسه رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، وأكد الاجتماع على التمسك بالموقف التفاوضي الوطني المُرتكز على حق السودان في حماية مصالحه الخاصة بالأمن المائي، وذلك بتأمينه على المسارات الأربعة وهي المسار الفني، والتحوطات الفنية اللازمة في سد الرصيرص وفي جبل أولياء، وأيضاً استعدادات الفرق القانونية لمقاضاة شركة ”ساليني“، أو حتى مقاضاة الحكومة الإثيوبية والعمل الدبلوماسي والسياسي خلال الفترة القادمة.

وأضاف الوزير أن الاجتماع استعرض محطات تفاوض سد النهضة والجمود الذي تشهده المفاوضات هذه الأيام وكيفية سير الخطة في الأسابيع القادمة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأشار عباس إلى أن الاجتماع وجّه بضرورة تكثيف العمل الإعلامي لتوحيد الجبهة الداخلية في السودان حول موقف موحد نحو الأمن المائي السوداني، ودعم الموقف التفاوضي الوطني، بجانب التواصل مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل القوى السودانية التي يهمها الأمن المائي للبلاد.

وشدد الاجتماع بحسب الوزير على ضرورة تفعيل الزيارات لعدد من الدول الأفريقية التي ستبدأ يوم الأربعاء القادم لشرح موقف السودان العادل حول ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ مصالح كل الدول.