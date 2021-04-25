إعلام عبري: وساطة مصرية لوقف التصعيد بين إسرائيل وحماس

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، عن تجدد جهود وساطة مصرية لإنهاء التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل.

وذكرت قناة ”كان“ العبرية، أن مصر تتوسط عن بعد لتخفيف التوتر، لكن ليست لديها نية لإرسال وفد إلى غزة.

وفي سياق متصل، أشارت القناة ”13“ العبرية إلى استعدادات داخل الجيش الإسرائيلي، لاحتمال استئناف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة الليلة باتجاه البلدات الإسرائيلية.

وأفادت القناة، أن الجيش الإسرائيلي يستعد الليلة لاحتمال استئناف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، لكنه في الوقت نفسه بعث برسالة عبر مصر إلى حماس مفادها أنه لن يتسامح مع ”تنقيط الصواريخ“.

وقالت القناة العبرية، إن ”حماس ردت بأنها لا تضمن وقف إطلاق الصواريخ بشكل كامل خاصة في ظل استمرار التوتر في القدس“.

وبينت أن وزير الدفاع بيني غانتس، طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد جلسة جديدة للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في أعقاب التوترات في الجنوب.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، عن استعداد الجيش لكافة السيناريوهات في حالة التصعيد، مؤكدا أن إسرائيل ستعمل ما بوسعها لحماية مواطنيها.

وأشارت القناة ”13“ العبرية، إلى أن الاجتماع جاء بمشاركة رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك نداف أرغمان، ورئيس شعبة العمليات الجنرال أهارون حاليفا، وقائد شعبة الاستخبارات (أمان) اللواء تامير هيمان، وقائد الشعبة الإستراتيجية اللواء طال كالمان وأعضاء بارزين آخرين في الجيش والمؤسسة الأمنية.

كما نقلت القناة، عن غانتس تأكيده على ”أهمية استمرار جاهزية القوات والخطط لاحتمال حدوث تصعيد، وكذلك الحفاظ على الاتصال مع مجالس غلاف غزة والجبهة الداخلية“.