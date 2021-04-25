أبو الغيط: الاستفزازات الإسرائيلية في القدس "تبدو مقصودة"

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يوم الأحد، الاعتداءات والاستفزازات من قبل المستوطنين والقوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية، واصفا إياها بأنها ”تبدو مقصودة“.

وأكد أبو الغيط، في بيان للجامعة العربية، أن ”وتيرة الاستفزاز من جانب المتطرفين اليهود ظلت تتصاعد في القدس عبر الأيام الماضية“، مشيرا إلى أن ”دولة الاحتلال تحمي جرائم المستوطنين وتشجعها“.

وأضاف أن ”عملية الاستفزاز تبدو مقصودة من أجل إشعال الموقف في المدينة المقدسة، والمضي قدما في مخططات التهويد، وتثبيت وضع قائم جديد يضع قيودا على المسلمين حتى في أقدس أيام العام بالنسبة لهم“.

وحمّل أبو الغيط السلطات الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الجاري، مشددا على أن ”مناخ التحريض الذي يشيعه التيار اليميني المتطرف في إسرائيل يهدف لتسجيل نقاط سياسية على حساب أرواح الفلسطينيين وأمنهم“.

ودعا الأمين العام للجامعة العربية المجتمع الدولي إلى ”التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يسعى لصيانة حقوقه الثابتة في مدينة القدس، ويتطلع إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تجري قريبا في كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية“.

وأدت الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المصلين منذ اليوم الأول في شهر رمضان، إلى توتر الأوضاع في القدس، فيما امتدت المواجهات لعدة مناطق في الضفة الغربية.

وتجددت أمس السبت، المواجهات في القدس المحتلة لليلة الثانية عشرة على التوالي، بعد قمع قوات الاحتلال شبانا فلسطينيين في ساحة باب العامود.