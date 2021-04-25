شهود عيان يروون تفاصيل حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد (فيديو)‎

روى شهود عيان، تفاصيل الحريق الذي اندلع، في وقت متأخر من مساء أمس، في مستشفى ابن الخطيب، بالعاصمة العراقية بغداد، وخلف عشرات القتلى وأكثر من 100 مصاب.

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وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى ”ابن الخطيب“ المخصص للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إلى 82 وفاة و110 جرحى.

وقال شاهد عيان يدعى ياس خزير: إنه ”كان قريبا من المستشفى وقت اندلاع الحريق، وإن شباب المنطقة هم من أنقذوا من تم إنقاذهم من الحريق، قبل وصول الإسعاف“.

وأضاف خزير، أن الحريق ”اندلع الساعة العاشرة ليلا، وأن شباب المنطقة حاولوا إنقاذ أسطوانات الأوكسجين ونقلوا الجثث، بينما كان الحريق لا يزال مشتعلا، دون أن يتمكن أحد من إطفائه“.

وتابع الشاهد: ”كانت هناك أسرّة بينها مواد قابلة للاشتعال، ولم يخرج من وحدات الإنعاش أي أحد سالما.. جميعهم احترقوا.. حتى المرافقين للمرضى تأذوا، ولم يحضر الدفاع المدني“.

أما محمد كاظم، فقال: ”أخرجنا الجثث، في ظل غياب للدفاع المدني.. أخرجنا 39 جثة بعضها متفحم، لا يمكن التعرف على ملامح أصحابها“.

وتساءل كاظم وهو شاهد عيان آخر شارك في إنقاذ ضحايا الحريق: ”أين وزارة الصحة؟.. والله مجرد رؤيتهم تدفعك للبكاء، والله شاهد على ذلك“.

إقالة وزير الصحة

ودعا عراقيون، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إلى إقالة وزير الصحة حسن التميمي على خلفية الحريق الذي قالوا إنه يسلط الضوء على واقع المستشفيات العراقية، وما تعانية من تهالك البنى التحتية، وانعدام إجراءات السلامة.

وقال مدير الدفاع المدني العراقي، اللواء كاظم بوهان: إن ”المستشفى كان خاليا من وسائل إخماد الحرائق“، وهو ما أثار تساؤلات عن الجهة المقصرة في تجهيزه.

وأطلق نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي وسما بعنوا #إقالة_وزير_الصحة، للتعبير عن غضبهم من الواقعة، ومطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عقابية ضد الجهات المقصرة، فضلا عن تحسين واقع المؤسسات الصحية في البلاد.

سيخرج علينا راعي الإصلاح بتغريدة يشكو لله فيها من فساد الحكومة، الحكومة التي يشكل تياره نصفها ويستحوذ على مقدراتها وقرارها، الحكومة التي بسبب فسادها تفحمت جثث العراقيين وتفحمت معها مشاعر عوائلهم وقلوبهم. #إقالة_وزير_الصحة — زايد العصاد – Zayed Al-assad (@AlassadZaid) April 24, 2021

#إقالة_وزير_الصحة القيادي في التيار الصدري أقل ما يمكن عمله في هذه اللحظة

وزارات معنية بحياة الناس لا يمكن تسليمها بيد جهات سياسية متورطة بتأسيس الميليشيات والفساد! أرواح الناس ليست صفقة سياسية! — عمر الجنابي (@omartvsd) April 24, 2021

متطلبات السلامة

بدورها، عبرت نقابة الأطباء، في بيان صدر عنها، عن أسفها لما حصل في مستشفى ابن الخطيب، وأعلنت أن الأطباء العراقيين ”لن يقبلوا العمل في ظروف مشابهة مستقبلا“.

وقالت النقابة: ”تذكرنا تلك الحادثة بحوادث أخرى سببها عدم مراقبة متطلبات السلامة المهنية والاجتماعية في مؤسسات منتهية الصلاحية، لم يعد يرتادها إلا المرضى المحتاجون، ولن يعمل بها إلا الأطباء المتطوعون أو من يفرض عليهم الواجب ذلك“.

وأنشئ مستشفى ابن الخطيب، العام 1962 وكان جناحا تابعا للقوات المسلحة خاصا بالأمراض الانتقالية ثم انتقلت ملكيته إلى وزارة الصحة، وكان في الأصل يستقبل حالات الإصابة بالأمراض الانتقالية والمتوطنة، ثم خصص لمرضى كورونا، مع تفشي الوباء.