موقع إيراني يقدم رواية جديدة بشأن ناقلة النفط المستهدفة قرب ميناء بانياس

أكد موقع إيراني مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة النفط التي تعرض لهجوم قرب ميناء بانياس بمحافظة طرطوس شمال غرب سوريا.

ونقل موقع ”نور نيوز“ الأحد، عن مصدر قوله إن ”شخصاً قتل في هجوم على ناقلة النفط في ميناء بانياس السوري“، مضيفاً إن ”اثنين آخرين أصيبا بحروق شديدة وهما تحت العناية المركزة“.

وأورد الموقع رواية جديدة عن حادثة الناقلة التي قال إنها ليست إيرانية، ونقل عن مسؤول عسكري سوري في ميناء بانياس قوله إن ”الحادث وقع على ناقلة نفط سورية بسبب الإهمال وعدم وجود إجراءات السلامة أثناء عملية اللحام داخل السفينة“.

ونفى المسؤول العسكري السوري أي عمليات عسكرية ضد ناقلة النفط المتضررة، وأضاف: ”بعد استكمال فحص الخبراء للعوامل الفنية، سيصحح الخبر الذي سبق نشره من قبل الجهات الرسمية“.

وأشار إلى أن ”ثلاثة عمال كانوا يقومون باللحام على سطح السفينة أصيبوا بحروق نتيجة الحادث“.

وقال عامل بمستشفى في ميناء بانياس السوري للموقع الإيراني الأمني، إن عاملاً أصيب بحروق نتيجة انفجار جراء اللحام على سطح ناقلة نفط سورية في ميناء بانياس، توفي قبل دقائق متأثرا بإصابته.

وفي مساء السبت، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 3 أشخاص كانوا على متن ناقلة النفط التي استهدفت قبالة مدينة بانياس السورية في وقت سابق السبت، مؤكداً أن الناقلة هي إيرانية.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن إسرائيل يمكن أن تكون وراء الهجوم الذي استهدف الناقلة.