فصيل فلسطيني مسلح ينفذ مناورة بالذخيرة الحية في غزة (صور)

نفذ فصيل فلسطيني مسلح في قطاع غزة، اليوم السبت، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية تخللها إطلاق صواريخ تجاه البحر، بالتزامن مع تصعيد عسكري يشهده القطاع.

وأعلنت ”كتائب المجاهدين“ الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، في بيان، عن بدء مناورة أطلقت عليها اسم ”الوعد المفعول“، تضمنت عمليات إطلاق صواريخ تجاه البحر.

وكشفت ”كتائب المجاهدين“ لأول مرة عن امتلاكها قوة بحرية، مضيفة: ”تخلل المناورة عدة سيناريوهات محاكاة دفاعية وهجومية برية وبحرية، حيث تصدت فيها الوحدات العسكرية لمدرعات وناقلات الجنود ومحاكاة إبرار جنود بحرية واستهداف زوارق ومنشآت بحرية“.

وأشارت إلى أنها على استعداد لأي تصعيد عسكري محتمل مع إسرائيل، في ظل التطورات التي تشهدها مدينة القدس، التي تتصاعد فيها وتيرة الاشتباكات بين المقدسيين والجيش الإسرائيلي ومستوطنين متطرفين.

وكانت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، والمنضوية تحت إطار ما تسمى بـ“الغرفة المشتركة“ أكدت الجمعة، أنها لن تكون بمنأى عن الأحداث الجارية في مدينة القدس، وأنها سترد على التصعيد الإسرائيلي هناك.

وشهد قطاع غزة، ليلة الجمعة السبت تصعيداً ميدانيا هو الأعنف منذ شهور، تخلله إطلاق 36 قذيفة صاروخية من غزة، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع وأهداف تابعة لحماس في غزة.