وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بتوجيه ضربات لقطاع غزة ويحمل "حماس" مسؤولية التصعيد

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء السبت، بتوجيه ضربات عسكرية ”قوية“ لقطاع غزة، في حال استمرار التصعيد مع حركة حماس.

وقال غانتس، عقب اجتماع عقده مع قادة أمنيين لتقييم الأوضاع، إن ”الجيش الإسرائيلي مستعد لاحتمالات التصعيد، وإن من سيتحمل المسؤولية عن توجيه ضربات للقطاع هم قادة حماس“.

وعقد وزير الدفاع الإسرائيلي اجتماعا مع رؤساء المجالس الاستيطانية الكائنة في محيط قطاع غزة، وأطلعهم على الجهود الجارية من أجل تخفيف حدة التوتر.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عنه قوله إن ”إسرائيل تحافظ على حرية العبادة لجميع الأديان، سواء لسكان القدس الشرقية أو الفلسطينيين بصفة عامة“.

وأضاف أنه في حال لم يستمر الهدوء ”سوف تتلقى غزة ضربات قوية، تطال مواطنيها واقتصادها وأمنها“.

وتابع: ”إنهم يعرفون المعادلة جيدا، فالجيش مستعد لاحتمالات التصعيد، وسوف نبذل ما في وسعنا من أجل الحفاظ على الهدوء“.

في غضون ذلك، قالت قناة ”أخبار 12“ العبرية إن صافرات الإنذار أطلقت، مساء السبت، في مستوطنات غلاف غزة، وذلك بعد أن كانت الساعات الأخيرة قد شهدت إطلاق 36 صاروخا من القطاع صوب هذه المستوطنات، من دون وقوع إصابات، فيما توقفت الدراسة هناك وسوف يتم تقييم الموقف من جديد واتخاذ قرار في هذا الصدد.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ أن ”المؤسسة العسكرية تستعد لاحتمال حدوث مواجهات عنيفة بين مواطنين عرب ويهود بالقدس، وسط تقديرات بأن التصعيد هناك يحمل تأثيرا مباشرا على الأوضاع في قطاع غزة، وعلى خرق النظام في الضفة الغربية“.

وقالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية للصحيفة إنه ”تم الدفع بتعزيزات كبيرة من العناصر الشرطية، سواء السرية أو العلنية، مزودة بجميع الوسائل التكنولوجية، وإن قرابة 1500 شرطي انتشروا مساء السبت في القدس الشرقية، لا سيما في نقاط الاحتكاك“.

في المقابل، ذكر موقع ”واللا“ العبري أن تظاهرة يهودية عربية مشتركة ستنظم في ميدان ”تسيون“ بالقدس المحتلة ضد العنف والتحريض ضد السكان العرب ونشطاء السلام، من قبل منظمة ”لاهافا“ وعناصر اليمين المتطرف.

وتقف وراء هذه التظاهرة منظمات حقوقية ونشطاء داعون للسلام والتعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

من جهتها، قالت حركة ”السلام الآن“، السبت، إن ”العنف والعنصرية تعود لتطل برأسها من جديد، نتيجة الغطاء الذي توفره السياسة الإسرائيلية ورئيس الوزراء، الذي تسبب في نيل ممثلي هذه الحركات المتطرفة عضوية الكنيست“.

ونظم نشطاء في مدينة أم الفحم تظاهرة على خلفية التطورات في القدس الشرقية، ونقل الموقع عن نشطاء أن تنظيم التظاهرة جاء على خلفية عنف الشرطة والمستوطنين اليهود المتطرفين ضد العرب في مدينة القدس.

وكانت مواجهات اندلعت بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في القدس الشرقية، مساء أمس الجمعة، عقب إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح في اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات، فيما نظم يهود متطرفون في القدس الغربية مسيرة أطلقوا خلالها هتافات معادية للعرب.