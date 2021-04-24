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المرصد السوري: مقتل 3 أشخاص كانوا على متن ناقلة النفط الإيرانية
تاريخ النشر: 24 أبريل 2021 20:05 GMT
تاريخ التحديث: 24 أبريل 2021 21:15 GMT

المرصد السوري: مقتل 3 أشخاص كانوا على متن ناقلة النفط الإيرانية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم السبت، مقتل 3 أشخاص كانوا على متن ناقلة النفط التي استهدفت قبالة مدينة بانياس السورية في وقت سابق اليوم. وقال مدير

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المصدر: فريق التحرير

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم السبت، مقتل 3 أشخاص كانوا على متن ناقلة النفط التي استهدفت قبالة مدينة بانياس السورية في وقت سابق اليوم.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن ”3 أشخاص كانوا على متن ناقلة النفط قتلوا جراء استهدافها“، نافيا ”أن يكون قد تم رصد طائرة مسيرة في المنطقة“. وهي الفرضية التي رجحتها وزارة النفط السورية مع إعلانها عن الهجوم.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، تعرّضت ناقلة نفط إيرانية قبالة الساحل السوري إلى هجوم، هو الأول من نوعه منذ اندلاع النزاع السوري تسبّب بحريق ضخم فيها، وفق ما أفاد المرصد السوري.

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