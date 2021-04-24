الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة على الأقل من قطاع غزة، بعد يوم من التصعيد المتبادل بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: إنه ”في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة سديروت، تم تحديد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة“.

بدورها، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية: إن صاروخاً واحداً أطلق من قطاع غزة وتم اعتراضه في سماء ”شاعر هنيجيف“ بغلاف غزة، بدون وقوع إصابات.

وجاء إطلاق الصاروخ من قطاع غزة بعد ليلة ساخنة شهدها القطاع، تخللها إطلاق 36 قذيفة صاروخية تجاه غلاف القطاع، وهو ما رد عليه الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع عسكرية تابعة لحماس في غزة.

وكانت مصادر فلسطينية قد كشفت، في وقت سابق لـ“إرم نيوز“، عن وجود وساطات من أجل العودة لحالة التهدئة في قطاع غزة، وإنهاء جولة التوتر الأعنف منذ شهور.