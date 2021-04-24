مصادر فلسطينية: اتصالات مصرية أممية متقدمة لإعادة الهدوء إلى قطاع غزة

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، عن اتصالات مصرية وأممية متقدمة لإعادة الهدوء بين حركة حماس في قطاع غزة وإسرائيل، وذلك بعد ليلة من التوتر بين الجانبين بدأت بإطلاق صواريخ من القطاع قوبل بقصف إسرائيلي لأهداف في غزة.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إن مصر والأمم المتحدة تجري اتصالات عالية المستوى مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية في القطاع لإعادة الهدوء للقطاع وضمان عدم الذهاب لجولة تصعيد جديدة بالقطاع.

وأضافت المصادر، أنه ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بدأت الاتصالات المصرية والأممية، وطلب من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ضبط النفس والعمل على عدم التصعيد الأمني، مؤكدة أن المشاورات طالت الأوضاع المتوترة في مدينة القدس وإمكانية التهدئة بالمدينة المقدسة.

وأشارت المصادر، إلى أن إسرائيل وحماس أبدتا تجاوبا بشأن العودة للهدوء المحافظ عليه منذ فترة طويلة، مؤكدة أن الطرفين أكدا للوسطاء عدم الرغبة في جولة تصعيد جديدة إلا أن الفصائل الفلسطينية طالبت بضرورة تهدئة الأوضاع في القدس.

ولفتت المصادر، إلى أنه من المتوقع أن تعود الأوضاع لما كانت عليه اعتبارا من الليلة الماضية، مؤكدة أن الوسطاء رفضوا بحث إمكانية إجراء الانتخابات في القدس مقابل استمرار الهدوء على اعتبار أن هذه القضية منفصلة تماما عن التصعيد الأمني وذات أبعاد سياسية.

يذكر أن وزارة الخارجية المصرية، طالبت السلطات الإسرائيلية بالكف عن كل ما من شأنه المساس بحق المصلين الفلسطينيين في الوصول بحرية إلى المسجد الأقصى المبارك، مشددة على وقف أي انتهاكات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وأكدت الخارجية المصرية ضرورة تحمل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها، وفق قواعد القانون الدولي؛ لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، معبرة عن إدانتها أعمال العنف والتحريض التي قامت بها مجموعات يهودية متطرفة مستهدفة الفلسطينيين من سُكان البلدة القديمة في القدس الشرقية؛ ما أسفر عن إصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، سقوط 36 صاروخا، انطلقت من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية، حيث اعترضت القبة الحديدية 6 صواريخ، فيما سقطت الصواريخ الأخرى بمناطق مفتوحة.

كما أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، تأجيل زيارته المقررة، غدا الأحد، إلى واشنطن؛ بسبب التصعيد في غزة خلال الساعات الأخيرة.