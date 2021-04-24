مصر تطالب إسرائيل بالتوقف عن المساس بحق المصلين في الوصول للمسجد الأقصى

طالبت مصر السلطات الإسرائيلية بالكف عن كل ما من شأنه المساس بحق المصلين الفلسطينيين في الوصول بحرية إلى المسجد الأقصى المبارك.

وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، اليوم السبت، على ضرورة وقف أي انتهاكات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وأكدت ضرورة تحمل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها، وفق قواعد القانون الدولي؛ لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

وأدانت أعمال العنف والتحريض التي قامت بها مجموعات يهودية متطرفة مستهدفة الفلسطينيين من سُكان البلدة القديمة في القدس الشرقية؛ ما أسفر عن إصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين.

وأعربت عن بالغ قلقها من تصاعد وتيرة الاعتداءات والأعمال الاستفزازية تجاه المقدسيين، منذ بداية شهر رمضان المبارك.