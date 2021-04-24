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مصر تطالب إسرائيل بالتوقف عن المساس بحق المصلين في الوصول للمسجد الأقصى
تاريخ النشر: 24 أبريل 2021 12:30 GMT
تاريخ التحديث: 24 أبريل 2021 13:40 GMT

مصر تطالب إسرائيل بالتوقف عن المساس بحق المصلين في الوصول للمسجد الأقصى

طالبت مصر السلطات الإسرائيلية بالكف عن كل ما من شأنه المساس بحق المصلين الفلسطينيين في الوصول بحرية إلى المسجد الأقصى المبارك. وشددت وزارة الخارجية المصرية، في

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المصدر: محمود قاروم- إرم نيوز

طالبت مصر السلطات الإسرائيلية بالكف عن كل ما من شأنه المساس بحق المصلين الفلسطينيين في الوصول بحرية إلى المسجد الأقصى المبارك.

وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، اليوم السبت، على ضرورة وقف أي انتهاكات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وأكدت ضرورة تحمل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها، وفق قواعد القانون الدولي؛ لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

وأدانت أعمال العنف والتحريض التي قامت بها مجموعات يهودية متطرفة مستهدفة الفلسطينيين من سُكان البلدة القديمة في القدس الشرقية؛ ما أسفر عن إصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين.

وأعربت عن بالغ قلقها من تصاعد وتيرة الاعتداءات والأعمال الاستفزازية تجاه المقدسيين، منذ بداية شهر رمضان المبارك.

 

 

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