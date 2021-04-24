ردا على تصريحات أمريكية... بغداد: لسنا بحاجة أي جندي أجنبي على أرض العراق

أكد اللواء يحيى رسول، الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم السبت، أن انسحاب القوات الأجنبية من البلاد موضوع ضمن جدول فني.

تصريحات اللواء رسول جاءت ردا على قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي، الذي قال إنّ بلاده ”لا تخطط لخفض تواجدها العسكري في العراق“؛ ما أثار جدلا جديدا حول ملف القوات الأمريكية في البلاد.

وقال رسول في تصريحات صحفية، إن ”هناك جدولة لعملية انسحاب القوات الأجنبية خلال فترات تحدد بعد لقاء اللجنة الفنية التي شكلت بأمر القائد العام للقوات المسلحة، برئاسة رئيس أركان الجيش لإدارة هذا الملف ضمن الحوار الاستراتيجي“.

وأكد رسول أن ”العراق لا يحتاج لأي جندي أمريكي أو أجنبي يحمل السلاح ويقاتل مع القوات العراقية، ولا يحتاج إلى مقاتلين على الأرض، باستثناء القوات العراقية“.

وأضاف أن ”العراق يعمل مع حلف الناتو، والغاية من هذا الموضوع هو التدريب والتجهيزات التابعة للقيادة العسكرية“.

وتابع رسول أن ”لجان التحقيق مستمرة، والجهد الاستخباراتي مستمر في موضوع استهداف المقرات والمطارات والبعثات الدولية بالصواريخ وملاحقة مصادر القصف“.

وأثار تصريح المسؤول الأمريكي، غضب أحزاب سياسية مقربة من إيران.

وقال قيادي في تحالف الفتح، الذي يضم فصائل الحشد الشعبي، إن ”هناك قرارا ملزما من مجلس النواب، بإخراج القوات الأجنبية من العراق، وعلى الحكومة العراقية تطبيقه“.

وطالب الحكومة بـ“توضيح موقفها من تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، الذي أكد خلالها أن بغداد تريد بقاء القوات الأمريكية داخل الأراضي العراقية، كونه يخالف ما اتفقت عليه القوى السياسية مع الحكومة، قبل تشكيلها وبعد ذلك“.

وأجرى العراق، قبل أسبوعين، الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، بمشاركة وزيري خارجية البلدين، فضلا عن ممثلي القطاعات الاقتصادية والطاقة والثقافة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن نتائج الحوار الاستراتيجي، ستكون بوابة لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق.

وقال الكاظمي، حينها، إن ”نتائج الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بوابة لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق، وبما يستحق العراق، وهو إنجاز جدير أن نهنئ به شعبنا المحب للسلام“.