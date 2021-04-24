مستثمرون في "الإرهاب".. ما تفاصيل هذه القضية المثيرة في العراق؟

بدأت قضية تسهيل دخول ”إرهابيين“ إلى العراق، خلال السنوات الماضية، عن طريق سمات دخول رسمية، تتكشف، شيئا فشيئا، أمام الرأي العام، لتثير سجالا واسعا في البلاد.

وأعلنت يوم أمس، رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية، سها النجار، عن قيام مستثمرين باستغلال التسهيلات الممنوحة لهم، وإدخال ”إرهابيين“ إلى العراق بطرق رسمية، خلال السنوات الماضية، وذلك في أول تصريح رسمي بهذا الشأن.

ولم تفصح المسؤولة العراقية، عن أعداد هؤلاء الإرهابيين وجنسياتهم، والتوقيت الذي دخلوا فيه إلى البلاد.

سوريون وقطريون

لكن مصدراً مطلعاً من داخل الهيئة، قال إن ”القضية تتعلق بالفترة بين أعوام 2014 – 2017، عندما سيطر تنظيم داعش، على عدد من محافظات البلاد، وكانت الرقابة على المستثمرين وأعمالهم، ضعيفة بشكل كبير، وهو ما دعا كثير منهم إلى استغلال إجازات الاستثمار التي تنص على إمكانية إدخال كوادر الشركات العاملة في مشاريعهم، وإدخال عناصر إرهابية“.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ“إرم نيوز“ أن ”عدد هؤلاء غير معروف بالنسبة للهيئة، لكننا طلبنا من وزارة الداخلية بدء تحقيق واسع بكل الأسماء المحتمل انخراطها في هذا السلك، وأعدادهم بالمئات“.

ولفت إلى أن ”عشرات الجنسيات دخلت خلال تلك السنوات الماضية، لكن الأسماء المؤشرة لدينا وثبتت عليهم نشاطات مشبوهة، هم سوريون، وجنسيات أفريقية، فضلاً عن شكوك تدور حول أشخاص قطريين دخلوا على أنهم (عمالة)، وهذا غير منطقي“.

وبحسب المسؤولة العراقية النجار، فإن ”سمات الدخول هي مجال آخر من مجالات الفساد، حيث يعمل المستثمرون على جلب عمالة أجنبية بالمئات، ويبيعون لهم سمات الدخول، أو يأخذون الرسوم من الأشخاص القادمين، للعمل في العراق، حيث اكتشفنا كثيراً من ذلك“.

حملة واسعة للكاظمي

وأضافت النجار في تصريحات تلفزيونية، أن ”بعض المشاريع الممنوحة للاستثمار صغيرة ولا تحتاج إلى كم هائل من العمالة، لكنهم يطلبون أكثر من اللازم، حيث كانوا يطلبون جنسيات معينة وأسماء محددة“.

ومع وصول رئيس الحكومة الحالية، مصطفى الكاظمي، إلى منصبه في أيار/ مايو الماضي، أطلق حملة واسعة، داخل هيئة الاستثمار، المسؤولة عن تنظيم العملية الاستثمارية في البلاد، حيث كلّف سها النجار، وهي شخصية اقتصادية بارزة، بإدارة الملف الحسّاس.

كما أطلق حملة أخرى للتحقيق في آلاف المشاريع الاستثمارية الوهمية، حيث أوقف أكثر من ألف مشروع بسبب التلكؤ الحاصل، والشبهات التي تدور حولها، فضلاً عن اعتقال رئيس الهيئة السابق، شاكر الزاملي، الذي تدور حوله شبهات فساد كبيرة.

الداخلية تنفي

من جهتها نفت وزارة الداخلية العراقية، دخول ”إرهابيين“ للعراق من خلال المستثمرين.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا، في تصريح لـ“إرم نيوز“ إن ”الوزارة لم تسجل أية حالة لدخول عناصر إرهابية، من خلال سمات رسمية، وهذا يعود إلى التدقيق الحاصل من قبل الأجهزة الأمنية، حيث لدينا معلومات وتعاون مع أجهزة متعددة بهذا الخصوص“.

وأضاف أنه ”ربما أجهزة أمنية أخرى، هي من سجلت وجود تلك الحالات، لكننا في الداخلية لم نؤشر شيئاً من ذلك“، لافتاً إلى أن ”الوزارة تطلب معلومات كافية عن الأشخاص المراد استقدامهم، سواء بطرقها الخاصة أو من خلال المستثمر الذي يريد جلب هؤلاء الأشخاص“.

وتحوم الشكوك حول رئيس هيئة الاستثمار السابق، شاكر الزاملي، بالتورط في ذلك، حيث تسلم رئاسة الهيئة عام 2016، وهي الفترة التي شهدت معارك بين القوات الأمنية العراقية وتنظيم داعش.

وأصيب الزاملي بشلل رعاش خلال التوقيف، حيث يُحاكم في خمس قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري.

تحقيق نيابي

بدوره، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس صروط، في تصريح لوكالة ”بغداد اليوم“ المحلية، إن ”لجنة الأمن والدفاع النيابية، مستعدة لفتح تحقيق بشأن دخول إرهابيين بسمات دخول تصدرها وزارة الداخلية، بصفة عمالة أجنبية عن طريق مستمرين عراقيين، خصوصا أن هذه التصريحات صادرة من جهة حكومية رسمية“.

وأضاف أن ”اللجنة لم تطلع على سمات الدخول الصادرة من وزارة الداخلية، باعتبار أنه ليس من واجبها“، مشيراً إلى أن ”اللجنة لم تسجل مثل هكذا خروقات سابقاً“.