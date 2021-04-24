الطيران التركي ينفذ ضربات جوية وإنزال شمال العراق

نفذ الطيران الحربي التركي، اليوم السبت، ضربات جوية على عدد من القرى المطلة على جبل كيسته في محافظة دهوك، شمال العراق.

وقال مصدر عسكري عراقي، لـ“إرم نيوز“، إن“الطائرات التركية استهدفت القرى المطلة على جبل كيسته في محافظة دهوك، ولغاية الآن لم تعرف حجم الخسائر البشرية أو المادية، جراء عمليات القصف، التي سببت نزوح عدد من العائلات خشية القصف“.

وأضاف أن“طائرات حربية نفذت أيضًا عمليات إنزال جوي على جبل كيسته، بعد قصفه، بأعداد ليست قليلة، ولم تتم معرفة الهدف من عملية الإنزال، مع استمرار الطيران الحربي التركي، فوق الجبل والمناطق التي قام بقصفها“.

وتنفذ الطائرات التركية بين الحين والآخر طلعات جوية تقول إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني على حدود أربيل، لكنها في الغالب تصيب مدنيين من المواطنين الأكراد، وكذلك عناصر قوات البيشمركة، فيما تطالب حكومة الإقليم عناصر حزب العمال بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان.

وكثفت تركيا في الآونة الأخيرة ضرباتها ضد قواعد حزب العمال الكردستاني، وسط رفض الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، فيما تتكرر الدعوات العراقية إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي بشأن القصف التركي، الذي يُعد انتهاكًا صريحًا للسيادة العراقية.