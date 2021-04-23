الجيش الإسرائيلي يقصف نقاط رصد لحماس في قطاع غزة

قصفت الدبابات الإسرائيلية، فجر السبت، نقطتي رصد تابعتين لحركة حماس على الحدود الشرقية لقطاع غزة، رداً على إطلاق صواريخ من القطاع مساء الجمعة.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، نقطة رصد تتبع للضبط الميداني قرب تلة أبو ظاهر شرق مدينة القرارة في خانيونس جنوب قطاع غزة، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية، نقطة للضبط الميداني شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وجاء القصف الإسرائيلي بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق ثلاث صواريخ من قطاع غزة صوب منطقة كيسوفيم شرقي القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ”في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار، تم تحديد إطلاق ثلاث صواريخ من قطاع غزة تجاه الغلاف، حيث اعترضت القبة الحديدية صاروخاً واحداً فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقة مفتوحة“.

وتجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة بعد القصف الإسرائيلي، حيث أكدت وسائل إعلام إسرائيلية رصد إطلاق صاروخ على الأقل في منطقة مجمع أشكول.