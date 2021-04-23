إصابات بتجدد المواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في القدس (فيديو)

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء الجمعة، جراء تجدد المواجهات بين الجيش والشرطة الإسرائيليين والمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس، في حين خرجت مظاهرات في الضفة الغربية وقطاع غزة مساندةً للمقدسيين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها ”تعاملت مع 8 مواطنين أصيبوا خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية، في محيط البلدة القديمة بالقدس“.

وأشارت إلى أن هؤلاء المصابين نقلوا على إثر إصابتهم للمستشفى، فيما تم التعامل مع مصابين آخرين في مكان الاشتباكات، بعد أن عانوا من الاختناق جراء استخدام الشرطة الإسرائيلية للغاز المسيل للدموع بكثافة ضد المتظاهرين.

واندلعت المواجهات في منطقة باب العامود وشارع صلاح الدين، وباب الزاهرة، ومناطق متفرقة في البلدة القديمة لمدينة القدس، تخللها قيام المتظاهرين الفلسطينيين برشق الشرطة الإسرائيلية بالحجارة، وتحطيم كاميرات مراقبة تابعة للسلطات الإسرائيلية.

شبان مقدسيون يحطمون كاميرات الاحتلال في شوارع القدس المحتلة#القدس_تنتفض pic.twitter.com/GrzEtO97oS — حلا (@halakhalayleh) April 23, 2021

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومواطنين فلسطينيين على حاجز قلنديا شمالي مدينة القدس، ما أدى لإصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

الي بصير في القدس حاليا ع حاجز قلنديا 👇🏻#القدس_تنتفض pic.twitter.com/NPytEJEHSx — FARAH⁷✤ (@AKKUYM_V) April 23, 2021

ونشبت مواجهات مماثلة غرب مدينة طولكرم، حيث أطلق الجنود الإسرائيليون الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه عشرات الشبان الذين خرجوا بمسيرات ليلية.

وبالتزامن مع المظاهرات التي تشهدها مدينة القدس والضفة الغربية، خرج المئات من الفلسطينيين في مظاهرة وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مرددين شعارات رافضة للاعتداءات على المقدسيين، فيما خرج آخرون في مظاهرات بمدينة غزة؛ تنديداً بالتصعيد الإسرائيلي في القدس.

علل قدس رايحين شهداء بالملايين 💛 من رفح قلعة الجنوب قلبا وقالبا معكو 😍💛 pic.twitter.com/xmWXVZycwD — ّ (@azeez_amjad) April 23, 2021