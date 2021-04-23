إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، بسقوط عدد من الصواريخ التي انطلقت من قطاع غزة صوب منطقة محاذية للقطاع.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية، إن ثلاثة صواريخ انطلقت من قطاع غزة صوب إسرائيل، حيث تم اعتراض أحدها بواسطة منظومة ”القبة الحديدية“.

وأشارت إلى أن صاروخاً آخر سقط في منطقة السياج الحدودي بين قطاع غزة وموقع ”كيسوفيم“ العسكري على السياج الفاصل شرقي القطاع، فيما سقط صاروخ ثالث داخل حدود القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار انطلقت في منطقة ”كيسوفيم“ وأنه يجري تحقيقات لمعرفة تفاصيل الحادث.

وجاءت عملية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، بعد تهديد فصائل فلسطينية مسلحة في القطاع، بالتصعيد في حال استمرار التوتر بمدينة القدس، بعد إصابة العشرات من المقدسيين خلال مواجهات مع الجيش والشرطة الإسرائيلين ومجموعات من المستوطنين.