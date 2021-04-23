قالت إنها لن تكون بمنأى عن "انتفاضة القدس".. فصائل فلسطينية مسلحة في غزة تهدد إسرائيل بـ"الرد"

حذرت أجنحة عسكرية لفصائل فلسطينية في قطاع غزة، مساء يوم الجمعة، إسرائيل من تداعيات تصاعد التوتر في مدينة القدس.

وقالت ”الغرفة المشتركة“ للفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة إنها في ”حالة انعقاد دائم، لمواكبة انتفاضة القدس وتغول الاحتلال“.

وأضافت في بيان لها: ”نؤكد أن المقاومة الفلسطينية في كل أماكن تواجدها ليست بمنأى عن هبة أهلنا في القدس“، محذرة من أن ”المساس بالقدس خط أحمر ستكون له تداعيات كبيرة“.

وتضم الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية المسلحة، الجناح المسلح لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، إضافة لأجنحة عسكرية تابعة لفصائل يسارية فلسطينية أخرى.

وتجددت، مساء الجمعة، مواجهات في منطقة باب العمود بالبلدة القديمة في مدينة القدس، تخللها رشق جنود الجيش والشرطة الإسرائيلية بالحجارة، فيما ألقت الشرطة الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين.

وشهدت مدينة القدس، مساء يوم الخميس، ليلة ساخنة، تخللتها مواجهات عنيفة بين المقدسيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين متطرفين، وأصيب على إثرها أكثر من 100 فلسطيني، فيما أصيب عشرات آخرون بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.