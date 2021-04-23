بعد الحظر السعودي.. لبنان يعلن استعداده للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات

قال اللواء محمد فهمي وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، اليوم الجمعة، إن لبنان على استعداد للتعاون مع كل الدول لمكافحة تهريب المخدرات بعد أن أعلنت السعودية، حظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، حتى تقدم السلطات اللبنانية ضمانات بشأن إيقاف تهريب المخدرات نحو المملكة.

وأضاف فهمي لرويترز: ”الأمن اللبناني يبذل جهودا جبّارة في موضوع محاربة عمليات تهريب المخدرات، وفي هذه الحرب قد ينجح المهربون في بعض الأحيان، لكن هذا لا يلغي الجهد الكبير والعمل الدقيق الذي يستهدف بنجاح عشرات عمليات التهريب ويوقفها“.

ودعا الوزير فهمي إلى ”مزيد من تعاون الأجهزة الأمنية بين البلدين لحماية شعبيهما“.

كما قال عباس مرتضى وزير الزراعة اللبناني لرويترز إن الحظر السعودي على واردات الخضر والفاكهة من بلاده خسارة كبيرة.

وأضاف مرتضى أن قيمة تلك الصادرات اللبنانية للسعودية 24 مليون دولار سنويا.

واعتبر أن ”الأمر خطيرا للغاية خاصة إذا أثر سلبا على الصادرات لباقي دول الخليج الي قد تتخذ إجراءات مماثلة“.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة، من خلال ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، حيث كانت مخبأة داخل شحنة من فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

وقالت السلطات السعودية إنها لاحظت تزايد استهداف المملكة من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان، حيث يتم استخدام المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي السعودية.

وأضافت أن الاستهداف يتم سواء من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق السعودية أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة للمملكة، موضحة أن أبرز الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب هي الخضروات والفواكه.