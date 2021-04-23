حماس تحذر من "المجهول" في حال تأجيل الانتخابات الفلسطينية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

حذر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، من مغبة أي تأجيل حتى ”ولو ليوم واحد“ للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 22 أيار/ مايو المقبل، لأن ذلك ”سيدفع الشعب الفلسطيني إلى المجهول“، بحسب قوله.

ويتخوف عدد من الفلسطينيين والمراقبين من إرجاء هذه الانتخابات الأولى في الأراضي الفلسطينية منذ 15 عاما، ويفترض أن تمهد لانتخابات رئاسية في تموز/ يوليو.

وقال خليل الحية الذي يترأس لائحة حركة حماس إلى الانتخابات: ”لا نقبل ولو ليوم واحد التأجيل، التأجيل يدفع بالشعب الفلسطيني إلى المجهول“.

وأضاف في مقابلة مع ”فرانس برس“ أن أي تأجيل ”سيولد إحباطا كبيرا لدى الجماهير والشباب، ونتوقع ردات فعل ستكون الأسوا“، محذرا من ”أن التأجيل سيعقد الوضع وسيكرس الانقسام والفرقة“.

وأكّد أن ”أي عقبة سنضع لها حلولا على قاعدة المضي قدما بالانتخابات“.

وأعلن الرئيس محمود عباس في منتصف شهر كانون الثاني/يناير إجراء هذه الانتخابات في مسعى لإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس المستمر منذ أربعة عشر عاما.

وأظهر استطلاع نشره هذا الأسبوع مركز ”القدس للإعلام والاتصال“ وأُجري بالشراكة مع مؤسسة ”فريدريتش إيبرت“ الألمانية، أن 79% من الفلسطينيين يعتبرون إجراء هذه الانتخابات أمرًا مهمًا.

وتتنافس نحو 36 قائمة في الانتخابات التشريعية. ولا تزال حركة فتح تحتل المرتبة الأولى في نوايا التصويت، وفق الاستطلاع.

وشدد الحيّة على أن حركته سوف ”تقبل بالنتيجة أيا كانت وسنتعامل معها بروح المسؤولية“.

وتابع: ”إذا حصلنا على 40% في التشريعي، لا نشترط الحصول على 40% في الحكومة“، في إشارة الى تصميم الحركة على المشاركة في الحكومة، لا رئاستها.

ورأى الحية أن ”حكومة وحدة من كفاءات وطنية مهنية إذا تبنت برنامجا سياسيا معقولا ومقبولا، يمكن أن تشكل بوابة حقيقية لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وإنهاء الحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بشكل كامل وحل المشاكل الاقتصادية“.

وحذر الحية من أن تعرقل إسرائيل الانتخابات في القدس الشرقية، قائلا: ”إذا كان يحال بين الشعب الفلسطيني والعملية الديموقراطية، فهذا يعني القول لهم: اذهبوا إلى خيارات أخرى، والخيارات الأخرى تعني التطرف والعنف“.