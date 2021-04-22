قيادي فلسطيني: سنؤجل الانتخابات إذا لم تشمل القدس

أكد قيادي فلسطيني أنه سيتم تأجيل الانتخابات المقبلة إذا رفضت إسرائيل إجراءها في القدس الشرقية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن ”المشاركة المقدسية في الانتخابات المقبلة ذات طابع سياسي وأهمية سياسية، ولا يمكن إجراء الانتخابات بمعزل عن المدينة المقدسة، وهو الأمر الرئيسي ولا يمكن تجاوزه“.

وأضاف أبو يوسف، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أنه ”في حال منعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي استخدام المقدسيين حقهم الانتخابي فإننا سنكون مضطرين لتأجيلها، وهذا أمر لا مفر منه، خاصة وأن الصراع في هذا الأمر سياسي وليس فنيا“.

وذكر أنه تم ”عقد سلسلة اجتماعات في اللجنة التنفيذية، واتفقنا على ضرورة إنجاح الانتخابات والضغط على الاحتلال لإتمامها في كافة المناطق الفلسطينية“.

وبين أن ”وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يجري لقاءات من أجل دفع الدول الأوروبية للضغط على إسرائيل وانتزاع الموافقة على إجرائها في القدس“.

وأشار أبو يوسف إلى أن ”تعطيل الانتخابات من مصلحة الاحتلال الإسرائيلي“، موضحًا أن ”القيادة بصدد عقد سلسلة اجتماعات لبحث الآليات والخيارات المتاحة للضغط على الاحتلال بهذا الشأن، كما لفت إلى أن ”القيادة بانتظار ما سينتج عن الجهود الدولية المبذولة للضغط على إسرائيل“.

ولم ترد إسرائيل حتى اللحظة على طلب السلطة الفلسطينية المقدم مطلع العام الجاري لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية، وفق ما هو متفق عليه عام 1995، حسب بنود اتفاق ”أوسلو“.