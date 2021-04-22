إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين في القدس (فيديو)

أصيب عشرات الفلسطينيين، يوم الخميس، خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين في عدد من المناطق والأحياء في مدينة القدس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن ”78 فلسطينياً أصيبوا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة بالقدس“.

وأشار إلى أنه تم نقل عدد من المصابين للمشافي، حيث وصفت جراحهم بالمتوسطة، فيما تم علاج العشرات ميدانياً نتيجة إصابتهم بالاختناق أو الإغماء أو الرضوض.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد رشت قوات الشرطة الإسرائيلية مئات المقدسيين الخارجين من صلاة التراويح بالمياه العادمة، بعد أن اشتبكوا مع مستوطنين إسرائيليين في البلدة القديمة بمدينة القدس.

אלימות בירושלים | תיעוד נוסף של הדיפת המפגינים באמצעות בואש@carmeldangor pic.twitter.com/CT8rjou2vg — כאן חדשות (@kann_news) April 22, 2021

وبدأت المواجهات في منطقة باب العامود بمدينة القدس، لتمتد إلى منطقة باب الساهرة وصولاً إلى أحياء الصوانة والطور ووادي الجوز، الواقعة شرقي القدس.

אלימות בירושלים | המשטרה מפזרת את פעילי להב"ה עם רימוני הלם@carmeldangor pic.twitter.com/eCmmmSa2Nv — כאן חדשות (@kann_news) April 22, 2021

وهاجم شبان فلسطينيون مجموعة من المستوطنين، وأحرقوا سيارة تعود لأحدهم في حي وادي الجوز بمدينة القدس، فيما هاجم عشرات المستوطنين بيوت مقدسيين قريبة من تظاهرات المستوطنين قرب باب الخليل وبالبلدة القديمة في مدينة القدس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

#شاهد فلسطيني في القدس يقترب من جندي في جيش الاحتلال ويرجمه بحجر في وجهه، من مسافة صفر، قبل قليل. pic.twitter.com/VX6Ycqmeua — Newpress|نيو برس (@NewpressPs) April 22, 2021

بعد صد شباب القدس للمستوطنين ومنعهم من اقتحام.

يهاجم المستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في القدس ويرعبون الأطفال .

الجبناء عندما فشلوا في مواجهة الشباب استقووا على الأطفال والنساء. pic.twitter.com/uY8O371qZX — Mohammed S AL-Namee 🇵🇸 (@moh_namee) April 22, 2021

وقالت الرئاسة الفلسطينية إنها ”تستنكر بشدة ما يقوم به المستوطنون والجماعات اليمينية المتطرفة بالتحريض على قتل العرب، وبحماية الجيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي في شوارع وأزقة القدس الشريف“.

وأضافت في بيان لها: ”القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، وهي خط أحمر“، وناشدت المجتمع الدولي التدخل لحماية الفلسطينيين، محملة الحكومة الإسرائيلية ”المسؤولية كاملة عن هذا التدهور الخطير“.