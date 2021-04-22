السودان لأمريكا: التعنت الإثيوبي بشأن "سد النهضة" سيفاقم أوضاع الإقليم

حذر السودان يوم الخميس، من خطورة التعنت الإثيوبي في قضية سد النهضة، مشيرا إلى أن ذلك سيفاقم أوضاع الإقليم.

جاء ذلك على لسان وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، خلال مباحثات مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم.

وقال عباس في بيان صادر عن وزارته إن ”الوقت يمضي دون الوصول إلى اتفاق قانوني بشأن سد النهضة، في ظل تمسك إثيوبيا بالشروع في الملء الثاني الأحادي للسد في يوليو /تموز المقبل“.

وأضاف أن ”ذلك يشكل تهديدًا لسلامة المنشآت المائية ومواطنيه وكل الأنشطة الاقتصادية على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي“، داعيا إلى ”ضرورة تفادي تفاقم الأوضاع في الإقليم بسبب التعنت الإثيوبي“.

من جانبه، أبدى الدبلوماسي الأمريكي ”تفهمه للموقف السوداني، ورغبة بلاده في الوصول لاتفاق مرض لكل الأطراف“.

وفي ذات السياق، دعا وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، الاتحاد الأوروبي، لدعم موقف بلاده الداعي لتعزيز آلية التفاوض وتوسيع مظلة الوسطاء، والعمل على إقناع أطراف محادثات سد النهضة (السودان وإثيوبيا ومصر) للعودة إلى طاولة المفاوضات.

جاء ذلك خلال بحث عباس مع سفير الاتحاد الأوروبي المقيم بالخرطوم، آخر تطورات مفاوضات سد النهضة والعقبات التي تقف في طريق استئنافها والوصول إلى حل مرض للأطراف الثلاثة.