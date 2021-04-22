تضمن عبارات نابية.. ما حقيقة تسجيل منسوب لمحمود عباس؟

نفت حركة فتح، صحة تسريب صوتي منسوب للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجه فيه ألفاظ نابية للصين وروسيا والعرب، وذلك خلال ما قيل إنه اجتماع سابق للجنة المركزية لحركة فتح في مدينة رام الله.

ويُسمع في التسجيل المسرب الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي صوت من قيل إنه أحد المشاركين في الاجتماع يطلب من الرئيس الموافقة على تقديم رسالة تهنئة للحزب الشيوعي الصيني بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه، فيرد من قيل إنه عباس بشتائم للصين وروسيا وأمريكا والعرب. تسريب صوتي من اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح..

عباس يشعر بالخذلان من حلفائه ويوجه ألفاظًا نابية للصين وروسيا والعرب وأمريكا. pic.twitter.com/rqivSKbfgZ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 22, 2021

ووصف منير الجاغوب رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، المقطع الصوتي الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بـ“المفبرك“.

وقال الجاغوب، إن هذه الألفاظ ”لا تصدر عن الرئيس محمود عباس أبو مازن، وأن المدقق بالأمر يكتشف أن الصوت لا علاقة له بالرئيس الفلسطيني“.

وأضاف: ”نحن في عصر التكنولوجيا ويمكن فبركة الأصوات والتسجيلات بسهولة، وهذا التسجيل هدفه الإساءة للقيادة الفلسطينية خاصة وأن الحالة الفلسطينية تمر بوقت حساس للغاية“ رافضاً توجيه الاتهام لأي جهة كانت بالمسؤولية عن فبركة التسجيل الصوتي.

بدوره، قال محمود الهباش، وهو مستشار الرئيس الفلسطيني: ”حلقة جديدة من سلسلة التلفيقات والأكاذيب التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقيادته، تحاول خلط الأوراق والتشويش على الحركة الفلسطينية الناجحة في الساحة الدولية“.

وأضاف الهباش، في منشور له عبر فيسبوك: ”التلفيقات والفبركات المغرضة التي طالما واجهناها، والتي آخرها ما نُسب زورًا وبهتانًا للسيد الرئيس أبو مازن، لم ولن تفلح في التأثير على خطواتنا وكفاحنا الوطني ضد الاحتلال“.

وعقدت اللجنة المركزية لحركة فتح خلال الأيام القليلة الماضية، سلسلة اجتماعات في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، ضمن التحضيرات لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 22 من مايو/آيار المقبل.