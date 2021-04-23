كيف تؤثر تطورات الأوضاع في تشاد على إقليم دارفور السوداني؟

يرى محللون أن تطورات الأوضاع في دولة تشاد بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي خلال معارك مع فصيل معارض مسلح شمال البلاد، وتولي نجله محمد كاكا الحكم على رأس مجلس عسكري، قد تثير التوترات في إقليم دارفور السوداني المجاور.

وقال المحلل السوداني سليمان بالدو: إن الحكومة الانتقالية السودانية يجب أن ”تلتزم الحياد“ تجاه التطورات السياسية في تشاد المجاورة، مشيرا في تعليق لموقع إذاعة صوت أمريكا، VOA، إلى أن الوفاة المفاجئة للرئيس التشادي إدريس ديبي قد تزيد من حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل بأكملها وقد تمتد عبر الحدود إلى منطقة دارفور السودانية.

وأكد بالدو، كبير المستشارين في سنتري، وهو فريق تحقيقات وسياسات يتابع الفساد الذي يتورط فيه مجرمو الحرب الأفارقة، أن ديبي لعب دورًا رئيسيًا في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وغيابه يترك فراغًا أمنيًا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على تشاد ودارفور والمنطقة.

وتابع بالدو: ”ديبي كان حليفًا عسكريًا موثوقًا به لفرنسا في حفظ الأمن في منطقة الساحل، حيث نشر مقاتلين من الجيش التشادي لقتال عدة جماعات جهادية في شمال مالي وبوكو حرام في نيجيريا والكاميرون، كما دعم الحركات في إقليم دارفور بالسودان“.

وأشار المحلل السوداني المقيم في الولايات المتحدة إلى أن ديبي كان يدعم الجماعات المسلحة في دارفور في قتالها ضد الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وأضاف بالدو أنه بسبب العلاقات الوثيقة بين المجتمعات المحلية في تشاد ومنطقة دارفور بالسودان، فإن عدم الاستقرار السياسي في تشاد قد يمتد إلى دارفور ويصعد الاقتتال القبلي المتقطع بين الجماعات العربية والمساليت في غرب دارفور.

وقال بالدو لـ“إذاعة صوت“ أمريكا: ”زعزعة الاستقرار في تشاد ستسكب وقودا على هذه النيران“، في إشارة إلى التوتر في غرب دارفور.

وأكد المحلل: ”لقد رأينا ذلك في الهجمات الأخيرة في أبريل على الجنينة، عاصمة غرب دارفور، واتهم حاكم غرب دارفور رجال المليشيات القادمين من تشاد بشكل أساسي بأنهم انضموا لأقاربهم العرقيين في غرب دارفور لمهاجمة المساليت المستقرين والنازحين الذين تجمعوا في الجنينة، لذلك من المرجح أن يستمر هذا الوضع“.

وعقب بالدو قائلاً إن أي شيء يحدث على جانب من الحدود التشادية السودانية فإنه يؤثر على الجانب الآخر.

وبعد وفاة ديبي، سيطر الجيش التشادي على الحكومة والبرلمان الحاليين، وأعلن من جانب واحد فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا، وهي خطوة يتوقع بالدون أن تزيد التوتر العسكري والسياسي في تشاد.

وأكد أن سيطرة الجيش ستزيد التوترات بين المعارضة السياسية والمعارضة المسلحة التي كانت تتقدم الثلاثاء في العاصمة نجامينا عندما قتل ديبي.

وأوضح أن السودان يجب أن تشجع الأطراف التشادية على تبني نموذج مشابه لنموذج السودان، حيث يحدث تقاسم فعلي لسلطة الجيش والمدنيين والسكان الذين يضغطون من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي في البلاد والعودة إلى حكم مدني.

ومن جانب المحلل إسماعيل إبراهيم، الأستاذ بمعهد الدراسات الأفريقية والآسيوية بجامعة الخرطوم قال: إنه على الرغم من فترات ”الصعود والهبوط“ خلال 30 عامًا من السلطة لديبي، فقد منح تشاد مستوى معقولاً من الاستقرار السياسي، كما مكنه ذلك من المساهمة في تحقيق الاستقرار السياسي في المنطقة وكذلك في القارة.

واتفق إبراهيم مع بالدو على أن عدم الاستقرار في تشاد سيكون له عواقب فورية على منطقة دارفور.

وعبر إبراهيم عن قلقه من استمرار عدم الاستقرار في ليبيا وتأثير ذلك على تشاد، قائلا إن هناك إمكانية لامتداد المتمردين المقيمين في ليبيا، والذين يلومهم الجيش التشادي على مقتل ديبي، إلى منطقة دارفور.