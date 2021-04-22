المرصد السوري يتهم تركيا بخفض تدفق مياه نهر الفرات ويحذّر من كارثة بيئية

حذّر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، من تراجع منسوب مياه نهر الفرات في القسم السوري إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.

وأفاد المرصد السوري أنه رصد خلال الأسابيع والأيام الأخيرة، انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات إلى أدنى مستوياته التاريخية، مرجعًا السبب في ذلك إلى مواصلة الجانب التركي خفض منسوب تدفق مياه نهر الفرات المار من أراضيها إلى سوريا عبر سدودها، للشهر السابع على التوالي.

وأكد المرصد أن ذلك تسبب بانقطاع المياه عن مناطق جديدة في محافظتي الرقة، ودير الزور، فضلًا عن توقف عملية توليد الطاقة الكهربائية، والأضرار الكبيرة التي لحقت بالثروة الحيوانية والزراعية في مناطق الجزيرة السورية.

وكان المرصد حذّر من قيام الجانب التركي بخفض كمية المياه المتدفقة من الأراضي التركية إلى نهر الفرات، قبل قرابة الستة أشهر.

وبدأت أصوات الأهالي، والمنظمات المدنية، تتعالى وتتحدث عن مخاطر الأزمة البيئية والإنسانية التي تهدد مناطق شمال وشرق سوريا، والمتمثلة في أزمة توافر مياه الشرب، والتأثير على الطاقة الكهربائية، والقطاع الزراعي، والتسبب بالجفاف، فضلًا عن الأضرار التي تلحق بالثروة الحيوانية.

غير أن تلك التحذيرات، وفقًا للمرصد لم تلقَ آذانًا صاغية من الجانب التركي، والذي استمر بإغلاق بوابات عبور مياه الفرات إلى سوريا، مما أدى إلى انخفاض منسوب المياه إلى حد كبير جدًا.

وتسبب انخفاض منسوب المياه بخروج المضخات الخاصة بالشرب عن الخدمة في أغلب المناطق، وتأثر الثروة السمكية والأمن الغذائي للمنطقة بشكل عام.

وبحسب الاتفاقيات الدولية يجب أن تكون كمية الوارد المائي في نهر الفرات من 500 إلى 550 متر مكعب بالثانية، لكن المياه الواردة حاليًا 200 متر مكعب بالثانية أي نحو ثلث الكمية المتفق عليها.

وطالب المرصد الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية، والجهات الدولية الفاعلة، بالتدخل والضغط على الحكومة التركية للعودة إلى الاتفاقيات الدولية بخصوص كميات المياه المتفق توريدها للجانب السوري.