محكمة أردنية تسند 4 تهم لمشاركين بـ "أحداث الـ24 من آذار"

أسندت محكمة بداية عمان في الأردن، اليوم الخميس، تُهم مخالفة أمر الدفاع رقم 22 وإقلاق الراحة العامة والتجمهر غير المشروع وإحداث الشغب، لمتهمين شاركوا بأحداث الـ24 من آذار.

واستمعت محكمة بداية عمان لشاهد نيابة عامة في جلستها الثانية، للنظر في قضية أحداث الـ24 من آذار والتي يحاكم بها 45 شخصا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وفي الـ 24 من مارس/ آذار الماضي اعتقل الأمن الأردني محتجين شاركوا في الاعتصامات التي دعت إليها ”حركة الـ24 من آذار“، في العاصمة عمان وعدد من المحافظات.

وكانت هذه الحركة نظمت أولى فعالياتها إبان ثورات ما عرف بـ ”الربيع العربي“ في العام 2011، نسبة إلى اليوم، الذي بدأت فيه اعتصاما مفتوحا وسط العاصمة والذي فضته قوى الأمن بالقوة، وعادت لتدعو إلى فعاليات للمطالبة برحيل الحكومة في اليوم ذاته بعد عشر سنوات.