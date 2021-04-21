الجيش الإسرائيلي: صاروخ مصدره سوريا مضاد للطائرات سقط في النقب

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، أن الانفجار الذي وقع في منطقة النقب قرب مفاعل ديمونا، كان ناجماً عن صاروخ انطلق من الأراضي السورية.

وقال الجيش الإسرائيلي: ”أطلق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية باتجاه البلاد وسقط في منطقة النقب“.

وأضاف أنه ”ردا على ذلك هاجمت قواتنا بطارية الدفاع الجوي التي أطلقت الصاروخ من سوريا بالإضافة إلى بطاريات صواريخ أرض-جو أخرى داخل الأراضي السورية“.

من جانبه، ذكر موقع ”0404“ الإسرائيلي، أن ”صاروخ جو – أرض أطلق من سوريا على طائرة إسرائيلية، لم يصب هدفه وسقط في النقب قرب ديمونا“.

وأضاف الموقع أنه ”تمت محاولة اعتراض الصاروخ عبر منظومة حيتس، إلا أن محاولة اعتراضه لم تنجح، حيث سقط الصاروخ السوري في منطقة جنوب النقب“.

في المقابل، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن الدفاعات الجوية السورية ”تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في منطقة الضمير بريف دمشق، أسفر عن إصابة 4 جنود“.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، أنه ”حوالي الساعة 1:38 من فجر اليوم، نفذت إسرائيل عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق“.

وأضاف المصدر: ”تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ وأسقطت معظمها“، مشيرة إلى أن الهجوم أدرى إلى ”جرح أربعة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية“.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق، أن صافرات الإنذار انطلقت في منطقة ”أبو قرينات“ بجنوب إسرائيل قرب مفاعل ديمونة النووي.

وأشارت وكالة ”رويترز“ إلى سماع صوت انفجار على بعد حوالي 90 كيلومترا عن ”أبو قرينات“ قبل دقائق من إعلان الجيش.

ونشرت قناة ”كان“ العبرية، مقطع فيديو لإطلاق صافرات الإنذار.

דיווחים על שמיעת פיצוץ בירושלים ובמודיעין

(צילום: ויקי גולן)@pozailov1 pic.twitter.com/N0QDExjjrw — כאן חדשות (@kann_news) April 21, 2021

وفي السياق، تداول ناشطون ووسائل إعلام في فلسطين، على مواقع التواصل الاجتماعي، سماعهم دوي انفجار في عدد من مناطق القدس والضفة الغربية.

ونشرت وسائل الإعلام الفلسطينية، مقاطع فيديو وثقوا فيها لحظة سماعهم دوي انفجار.

انفجار سُمع من مناطق مختلفة في فلسطين.. هل سمعتموه؟.#فلسطين pic.twitter.com/cQ1dCv5v5N — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 21, 2021

قناة كان العبرية:سمع سكان القدس وغرب رام الله صوت انفجار بالتزامن مع الإنذار قرب ديمونا pic.twitter.com/K6cGfw0GoX — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) April 21, 2021

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، منذ أسابيع، أنه ”تم تعزيز الدفاعات الجوية في منطقة ديمونا وميناء إيلات على البحر الأحمر تحسبا لهجوم صاروخي بعيد المدى أو بطائرة مسيرة من قبل القوات المدعومة من إيران ربما من أماكن بعيدة مثل اليمن“.