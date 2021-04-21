هآرتس: الغموض المحيط بالانتخابات الفلسطينية "يصب الزيت على النار" في القدس

قالت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية إنه في الوقت الذي يتركز فيه اهتمام إسرائيل الإستراتيجي على إيران، ويكرس سياسيوها معظم أوقاتهم لتكتيكات البقاء اليائسة، تتطور جبهة فلسطينية جديدة ومتفجرة في القدس.

ورأت الصحيفة أنها مشكلة تأثرت بعدة أحداث محلية، وتوترات رمضان، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي والنشطاء اليهود اليمينيين، وفي الخلفية هناك أزمة دبلوماسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تختمر حول ما إذا كان التصويت في الانتخابات المقبلة للسلطة الفلسطينية يمكن أن يتم في القدس.

وأفادت الصحيفة أن الاشتباكات، والضرب، وإشعال النيران في أحداث العنف الأخيرة بين شبان إسرائيليين وبعض الفلسطينيين وسط مدينة القدس، تستعيد أحداث العنف في صيف العام 2014 التي أدت إلى مقتل 3 شباب من اليهود، وشاب فلسطيني في القدس الشرقية، فقبل 7 سنوات أدت الرغبة في الانتقام إلى مقتل 3 إسرائيليين اختطفوا من غوش عتصيون إلى مقتل الفتى الفلسطيني في القدس الشرقية محمد أبو خضير.

وأضافت الصحيفة أن عطلة رمضان أيضًا ساهمت في اندلاع أعمال العنف، حيث ندد سكان القدس الشرقية وعبّروا عن استيائهم من قرار الشرطة الإسرائيلية من منع التجمعات على درج ساحة باب العامود (باب دمشق) لأسباب أمنية، حيث أظهرت مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي عنفًا فلسطينيًا ضد اليهود، وعنف الشرطة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وشارك في هذه الاشتباكات مئات الفلسطينيين، وعشرات من رجال الشرطة، وأصيب عدد منهم بإصابات طفيفة.

كما أن الاشتباكات حول المسجد الأقصى، سكبت الزيت على النار في ساحة الاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القدس، حيث قطعت الشرطة الإسرائيلية عمل مكبرات الصوت الخاصة بالمؤذن في المسجد الأقصى، الأسبوع الماضي، حتى لا يؤدي الأذان لعرقلة مراسم إحياء ذكرى الحائط الغربي (حائط البراق).

وإلى جانب الأحداث في القدس، شهدت الأيام القليلة الماضية تصاعدًا في يافا، حيث قام العرب بضرب مدير مدرسة دينية، وتبعت ذلك اشتباكات عنيفة بين العرب والشرطة.

وأوضحت الصحيفة أن كل هذا يحدث على خلفية وضع سياسي غير معتاد، تحاول فيه ”القائمة العربية الموحدة“ لأول مرة الظهور ككتلة مؤثرة بين الكتلة المؤيدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والكتلة المعارضة له، لكن حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف تعهد بعدم الانضمام إلى تحالف يعتمد على أعضاء الكنيست العرب، حتى لو دعموا الحكومة من الخارج.

وفي غضون ذلك، يستمر المأزق الدبلوماسي مع السلطة الفلسطينية، بعدما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مفاجأة لإسرائيل، عندما قرر، العام الماضي، الدعوة إلى انعقاد انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة لأول مرة منذ 15 عامًا، حيث قالت الصحيفة إنه من الصعب أن توافق حكومة إسرائيل اليمينية على السماح بانعقاد مراكز اقتراع في القدس الشرقية.

وكانت حركة ”حماس“ قد أيدت هذا القرار، وفي البداية دعمته حركة ”فتح“ التي يتزعمها عباس سواء بسبب حاجتها لشرعية متجددة لاستمرار حكمها أو لأن بعض كبار مسؤولي الحركة اعتقدوا أن الانتخابات ستضعهم في موقع أفضل في معركة خلافة عباس البالغ من العمر 85 عامًا.

وأكدت ”هآرتس“ أن رفض إسرائيل لانعقاد انتخابات في القدس قد يعطي ”عباس“ ذريعة لإلغاء الانتخابات على أساس أن إسرائيل تجعل العملية الديمقراطية ”مستحيلة“، وأنه لا يستطيع استبعاد ”إخوته“ في القدس.

وبشكل غير رسمي، قيل لـ“عباس“ إن الفوضى السياسية الحالية في إسرائيل تجعل من المستحيل عليها تقديم إجابة واضحة عن مسألة الانتخابات في القدس الشرقية، بحسب الصحيفة، وبهذا أصبحت الكرة في الملعب الفلسطيني حيث لم يتبق سوى شهر واحد قبل انعقاد الانتخابات النيابية في فلسطين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإسرائيليين الذين هم على اتصال مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية يعتقدون أن“الوضع لا يمكن تغييره“، وقالوا إن عباس أدرك في وقت متأخر حجم المشكلة، ويبحث الآن عن طريقة للتراجع عن الانتخابات دون أن يفقد ماء وجهه.

ونتيجة لذلك، أكدت الصحيفة أن المصادر الإسرائيلية تقول إن فرص عباس بتأجيل الانتخابات قريبًا تتزايد، ولكن الصحيفة تتحسب أنه كلما اقتربت الانتخابات، سيكون الفلسطينيون أكثر غضبًا إذا ما تم إلغاؤها في اللحظة الأخيرة.

ومضت الصحيفة تقول إن المناورات المعقدة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل حول الانتخابات لا تهم الشباب الفلسطينيين الذين يصطدمون بالشرطة عند باب العامود أو يصورون أنفسهم وهم يهاجمون المارة اليهود، لكنها أكدت أن الغموض الذي يلف الانتخابات الفلسطينية يساهم بزيادة التوتر داخل القدس، وقد يكون مقدمة لارتكاب أعمال عنف خلال الأيام المقبلة.

وبالنظر إلى الحساسيات السياسية الإسرائيلية، أكدت الصحيفة أن نتنياهو قد يستغل العنف في العاصمة من أجل بقائه السياسي حيث يحتاج إلى دعم من الأحزاب اليمينية الأخرى للتشبث بالسلطة.