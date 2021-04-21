بشار الأسد يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

قال متحدث برلماني، اليوم الأربعاء، إن الرئيس السوري بشار الأسد قدم أوراق ترشحه لفترة جديدة في الانتخابات المقررة في الـ26 من مايو.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ”سانا“ عن رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، أن ”المجلس تلقى اليوم ثلاثة كتب من المحكمة الدستورية العليا تعْلمه بتقديم كلّ من بشار حافظ الأسد ومهند نديم شعبان ومحمد موفق صوان طلبات إلى المحكمة بترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية“.

وكان المجلس تلقى أمس وأمس الأول من المحكمة الدستورية ثلاثة كتب بتقديم عبد الله سلوم عبد الله ومحمد فراس ياسين رجوح وفاتن علي نهار طلبات إلى المحكمة بترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية.