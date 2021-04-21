مقتل جندي عراقي بهجوم مسلح لداعش شرقي بغداد

قتل جندي في الجيش العراقي، وأصيب 5 آخرون، الأربعاء، إثر هجوم مسلح لتنظيم داعش في محافظة ديالى، شرقي العاصمة بغداد، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“، إن ”عناصر تنظيم داعش شنوا هجوماً عنيفاً فجر اليوم، على قرية حلوان في محافظة ديالى، وأحرقوا عدداً من منازل المواطنين الخالية من السكان، فيما قتل جندي في الجيش وأصيب خمسة آخرون خلال المواجهات التي جرت بين الطرفين“.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن ”عناصر التنظيم لجأوا إلى حظيرة ماشية، قريبة من موقع الهجوم، وأطلقوا النيران على عدد من الأبقار“، مشيراً إلى أن ”المواجهة استمرت نحو ساعتين، استُخدمت خلالها قذائف الهاون والأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأن تعزيزات عسكرية وصلت لمكان المواجهات، قبل أن يلوذ عناصر التنظيم بالفرار“.

وتتعرض بعض المحافظات العراقية إلى هجمات عناصر داعش، بين الحين والآخر، رغم توقف العمليات العسكرية ضد التنظيم منذ نهاية عام 2017، كما تشن القوات العراقية حملات متواصلة ضد التنظيم في عدة محافظات، حيث تعلن بشكل يومي عن مقتل أو اعتقال عدد من عناصره.