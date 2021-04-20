مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف عن اجتماع مرتقب لاتخاذ قرار بشأن الانتخابات

كشف مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نبيل شعث، عن اجتماع ستعقده الفصائل الفلسطينية نهاية الشهر الجاري، وذلك من أجل مناقشة ملف الانتخابات من حيث تأجيلها أو المضي قدماً في عقدها في ظل العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام إجرائها بمدينة القدس.

وقال شعث، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إن الاجتماع سيعقد في السادس والعشرين من الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه لم يحدد حتى اللحظة مكان عقد اللقاء سواء في القاهرة أو الأراضي الفلسطينية، خاصة وأنه سيبحث إمكانية تأجيل الانتخابات.

وأشار شعث، إلى أن عدم استجابة السلطات الإسرائيلية لطلب إجراء الانتخابات بالقدس الشرقية قد يدفع لتأجيل الانتخابات، لافتاً إلى أن الكل الوطني يعمل من أجل إتمام تلك الانتخابات والتلويح بإلغائها هو محاولة للضغط على المجتمع الدولي وإسرائيل لإجراء الانتخابات بالقدس.

وأضاف شعث: ”لا يمكن أن نتحدث عن تأجيل الانتخابات في الوقت الحالي لكن بالنظر عدم استجابة اسرائيل لطلب السلطة الفلسطينية إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، قد يؤدي إلى تأجيلها إلى وقت لاحق، لأن الانتخابات لن تقام بدون القدس“.

وفي سياق ذي صلة، قال موقع ”واللاه“ العبري، إن مسؤولين اسرائيليين كبار اشاروا إلى أن إسرائيل أوضحت خلال قنوات هادئة للولايات المتحدة وللاتحاد الأوروبي أنها لن تشكل عائقا أمام إجراء الانتخابات.

وأضاف الموقع العبري: ”مع ذلك، المسؤولون الكبار أكدوا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتخذ قرارا رسميا بشأن قضية الانتخابات في القدس الشرقية“.

الجدير ذكره، أن الانتخابات التشريعية من المقرر أن تجرى في الأراضي الفلسطينية في نهاية شهر مايو/أيار المقبل، وذلك وفق مرسوم رئاسي صدر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطلع العام الجاري.