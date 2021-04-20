8 أحزاب منبثقة من الاحتجاجات العراقية تعقد مؤتمرها الأول

عقدت ثمانية أحزاب وحركات سياسية منبثة من الاحتجاجات العراقية، مساء الثلاثاء، مؤتمراً، واسعاً في محافظة بابل، للاتفاق بشأن الانتخابات النيابية المقبلة.

وهذا المؤتمر هو الأول من نوعه، يجمع عدة حركات سياسية تشكلت من رحم التظاهرات الشعبية التي انطلقت عام 2019.

وضم الاجتماع، حركات البيت الوطني، وتجمع الفاو- زاخو، والاتحاد العراقي للعمل والحقوق، وحركة نازل آخذ حقي الديمقراطية، والتيار الاجتماعي الديمقراطي، وجبهة تشرين، تيار المد العراقي.

ودعت القوى المجتمعة، وفق بيان صدر عنها، إلى ”توفير العدالة بين جميع القوى السياسية المتنافسة في الانتخابات، وعلى الحكومة أن تكون جادة في تهيئة بيئة انتخابية عادلة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة“.

كما طالب المؤتمر، بـ“محاسبة قتلة متظاهري تشرين والكشف عن مصير المغيبين والمعتقلين ظلما وكذلك حصر السلاح بيد الدولة“.

ودعا المؤتمر، ”الأمم المتحدة بأخذ دورها الحقيقي والفعال لمتابعة ملف عدالة ونزاهة الانتخابات“.

وتضمنت التوصيات، ”العمل على تعديل الدستور وفقا للمادة ١٢٦ منه وأن يكون ضمن برامج القوى السياسية لمستقبل العراق“.

ودعا المؤتمر، المواطنين ”إلى الاستعداد للمشاركة الفاعلة والواسعة في الانتخابات القادمة من أجل دعم القوى الوطنية المخلصة لتحقيق مطالب الشعب العراقي الوطنية والقطاعية والخدمية“.

وتأتي الانتخابات المقبلة في العراق بعد انتفاضة واسعة شهدتها البلاد في أكتوبر 2019، أدت إلى سقوط نحو 600 قتيل، فضلاً عن أكثر من 28 ألف جريح، الأمر الذي يجعلها واحدة من أهم الاختبارات التي يخضع لها النظام السياسي في البلاد.