الأردن ينفي طلبه أو تلقيه مساعدات طبية من إسرائيل لمواجهة كورونا

نفى الأردن، اليوم الثلاثاء، تلقيه مساعدات طبية من إسرائيل، وذلك بعد أن أفادت تقارير إعلامية أن إسرائيل استجابت لطلب أردني لتزويده بمساعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن مصدر مسؤول تأكديه أنه“لا صحة لتقارير صحفية زعمت أن الأردن طلب وتلقى مساعدات طبية من إسرائيل“.

عاجل مصدر مسؤول: لا صحة لمزاعم تلقي الاردن مساعدات طبية من اسرائيلhttps://t.co/typR5JbtNf#بترا — Jordan News Agency (@Petranews) April 20, 2021

وقال المصدر المسؤول، إن الأردن“لديه ما يكفيه من فحوصات كشف الكورونا، وأمّن ما يحتاجه من أجهزة تنفس صناعية، ويصدّر الكمامات الطبية التي تنتجها مصانعه، وهي المساعدات التي ادعت التقارير الصحفية أن الأردن استلمها من إسرائيل“.

وفي وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، كشفت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، أن إسرائيل قررت إرسال مساعدات طبية كبيرة إلى الأردن استجابة لطلب الأخير، لمساعدته على مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وزعمت الصحيفة أن حزمة المساعدات تشمل المئات من أجهزة التنفس الصناعي، ومعدات اختبار لإجراء فحوصات فيروس كورونا، وأقنعة الوجه الطبية والعادية، لكن يبدو أنها لن تتضمن أي لقاحات لفيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن الطلب الأردني للمساعدات الطبية جاء من خلال المؤسسة العسكرية، مبينة أن تمت الموافقة عليه من قِبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومجلس الأمن القومي، ووزارة الصحة.

وسجل الأردن، اليوم الثلاثاء، 64 وفاة، و2699 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8372 وفاة و692181 إصابة.