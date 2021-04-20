العراق.. سلطات إقليم كردستان تعلن إحباط مخطط لداعش وتعتقل "والي الفلوجة"‎

أعلنت السلطات الأمنية في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء ، إحباط مخطط لتنظيم داعش يهدف إلى شن هجمات مختلفة في محافظات الإقليم.

وذكر بيان حكومي أن“أحد المتطرفين مجرم كبير يدعى (أبو علي الجميلي) وهو والي الفلوجة الذي دخل حدود الإقليم بهوية مزورة“.

وأشار البيان إلى أنه“بعد جمع المعلومات والأدلة على عصابة ومجموعة مسلحة تابعة لداعش في عدد من مدن الإقليم كانت تعد العدة لتنفيذ عدد من العمليات المسلحة، قام آسايش السليمانية (جهاز الأمن الداخلي) بالعمل على هذه القضية“.

وأوضح البيان أنه“بعد التحقيقات وجمع المعلومات تم التوصل لرأس خيط، وتمت مراقبة جميع التحركات وكشف الخطط وهويات ومعلومات شخصية عن المتطرفين من قبل قوات آسايش السليمانية“.

ولفت إلى أنه“بعد استحصال موافقة قاضي تحقيق الآسايش، وفي عدد من الحملات الواسعة المشتركة، قامت قوات عمليات آسايش السليمانية، كرميان، غرب السليمانية، شهرزور، رابرين، باعتقال جميع المسلحين الـ(22) الذين نظموا أنفسهم في عدد من الخلايا النائمة، قبل أن ينفذوا مخططاتهم لتخريب حياة المواطنين“.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلن إقليم كردستان اعتقال أفراد الخلية في محافظة السليمانية وعددهم 8 بينهم 4 نساء، تابعة لتنظيم داعش، ومتهمة بنصب عبوات ناسفة.

وتعد محافظات إقليم كردستان (أربيل، السليمانية، دهوك) آمنة إلى حد كبير، ونادرًا ما تشهد خروقات أمنية أو هجمات لـ“داعش“.

وأعلن العراق العام 2017 تحقيق النصر على ”داعش“ باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.