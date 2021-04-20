الأردن.. انتهاء التحقيقات المتعلقة في "قضية الفتنة"

أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، القاضي العسكري حازم المجالي، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة في ”قضية الفتنة“.

وقال العميد المجالي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن ”النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة ‏أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المملكة مؤخرا“.

وأضاف: ”تبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديدا واضحا على أمن واستقرار المملكة وتعكف نيابة أمن الدولة على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة“.

و“قضية الفتنة“ هو الاسم الذي يشير إلى ما تم الإعلان عنه في مطلع نيسان/ أبريل الجاري، حول إحباط مخطط لزعزعة استقرار نظام الحكم تورط فيه الأمير حمزة، ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

وقضية الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، حُلت داخل الأسرة الحاكمة.