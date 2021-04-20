صحيفة عبرية: إسرائيل تزود الأردن بمعدات طبية لمساعدته على مواجهة "كورونا"

كشفت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، أن إسرائيل قررت إرسال مساعدات طبية كبيرة إلى الأردن، اليوم الثلاثاء؛ لمساعدته على مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وذلك استجابة لطلب أردني.

ومن المتوقع أن تشمل حزمة المساعدات المئات من أجهزة التنفس الصناعي، ومعدات اختبار لإجراء فحوصات فيروس كورونا، وأقنعة الوجه الطبية والعادية، لكن يبدو أنها لن تتضمن أي لقاحات لفيروس كورونا.

ووفقا للصحيفة، تم إرسال طلب الأردن عن طريق المؤسسة العسكرية، ووافق عليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومجلس الأمن القومي ووزارة الصحة.

ومنذ انتشار وباء كورونا العام الماضي، تم تشخيص أكثر من 685000 شخص من سكان الأردن بالفيروس، وتوفي أكثر من 8200. وبلغت أعداد الحالات ذروتها منذ حوالي شهر، عندما تم تشخيص أكثر من 8000 حالة جديدة كل يوم.

ومنذ ذلك الحين، أدت عمليات الإغلاق والتدابير الأخرى إلى خفض حالات الإصابة بالمرض إلى حوالي 2400 حالة جديدة يوميا، وانخفض معدل الوفيات أيضا، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعا عند حوالي 70 شخصا في اليوم.

ويبلغ عدد سكان الأردن، الذي يضم عددا كبيرا من اللاجئين، حوالي 10.2 مليون، وهو أعلى قليلا من سكان إسرائيل. ومثل معظم الدول العربية بخلاف دول الخليج، واجه الأردن مشكلة في الحصول على اللقاحات وإدارتها، لذلك تم تطعيم 1.2% فقط من السكان في الأردن بشكل كامل.

وحسب ”هآرتس“، أرسلت الأردن طلب المساعدة لإسرائيل، الشهر الماضي، عندما بلغت الإصابات بكورونا ذروتها؛ ما دفع إسرائيل اليوم إلى الاستجابة للطلب الأردني، وتزويده بالإمدادات الطبية؛ بسبب انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل حاد في إسرائيل، خلال الشهرين الماضيين؛ بفضل حملة التطعيم الناجحة.

وانخفض عدد مرضى فيروس كورونا المصابين بأمراض خطيرة في إسرائيل إلى أقل من 200 حالة، الأسبوع الماضي، وأغلقت المستشفيات أقسامها الخاصة بفيروس كورونا.

وكان نتنياهو أجل مؤخرا الموافقة على طلب أردني لزيادة مخصصاته السنوية من المياه من إسرائيل بموجب اتفاقية السلام، لكن قبل أسبوعين، بعد أسابيع من تقديم الطلب، وافق نتنياهو أخيرا، وستدفع الأردن لإسرائيل مقابل المياه الإضافية التي تحتاجها لتعويض النقص الحاصل في المياه.

وتأتي الإيماءات الإسرائيلية الأخيرة، في أعقاب فترة متوترة في العلاقات الثنائية بين عمّان وتل أبيب.