أول سيدة تترشح للانتخابات الرئاسية في سوريا

قدمت مواطنة سورية تدعى فاتن علي نهار، طلبا إلى المحكمة الدستورية في بلدها، للترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في مايو المقبل، لتكون بذلك أول سيدة تترشح لهذا المنصب.

وأعلن رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ، الثلاثاء، أن المجلس تلقى كتابا من المحكمة الدستورية العليا بتقديم فاتن علي نهار طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وأضاف صباغ، أن فاتن ”ترغب في ترشيح نفسها إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية، راجية فيه عرض رغبتها على أعضاء مجلس الشعب لتأييد طلب ترشيحها من قبلهم خطيا“.

وكان صباغ أعلن أمس فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وتلقى كتابين من المحكمة الدستورية بتقديم عبد الله سلوم عبد الله، ومحمد فراس ياسين رجوح، طلبين إلى المحكمة بترشيح أنفسهما لمنصب رئيس الجمهورية.

وكان صباغ أعلن، الأحد، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، تطبيقا لأحكام الدستور، اعتبارا من أمس الإثنين.

ودعا صباغ الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا، خلال مدة 10 أيام، تنتهي بنهاية الدوام الرسمي من يوم الـ28 من نيسان 2021.

وحدد مجلس الشعب السوري، الأحد الماضي، السادس والعشرين من أيار/ مايو، المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية، التي يتوقع أن تبقي الرئيس بشار الأسد في منصبه، على رأس بلد دخل النزاع فيه عامه الحادي عشر.

ولم يعلن الأسد، الذي تسلم في العام 2000 منصب الرئاسة خلفا لوالده حافظ الأسد، حتى الآن، رسميا ترشحه للانتخابات. وهو الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في حزيران/ يونيو 2014، بنسبة تجاوزت 88%.