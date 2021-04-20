بعد التصريحات المفاجئة لنائب رئيس البرلمان.. هل تؤدي الأزمة اللبنانية إلى انقلاب عسكري؟

كثر الحديث أخيرا عن ضرورة مبادرة الجيش اللبناني إلى تسلم السلطة من أجل معالجة الأزمة السياسية والمالية التي تعصف بالبلد العربي وأدت إلى إفقار أكثر من نصف السكان.

وفي تصريحات مفاجئة أمس الإثنين، رأى نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أن ”الحل الأمثل والأسرع والشامل هو أن يتم القيام بحركة قد تكون فريدة من نوعها في العالم.“

وقال ”الحل هو أن نأخذ مبادرة نحن كسلطات ونتفق أننا لا نريد سلطة، وتعال يا جيش وتسلم الأمور لفترة انتقالية من أجل أن نهيئ الأجواء في المستقبل لإجراء الانتخابات وإعادة إنتاج السلطة وتكوينها على قاعدة جديدة.“

وجاءت تصريحات الفرزلي وسط تصاعد الأزمة السياسية والمالية والاقتصادية في غياب الجكومة منذ آب/ اغسطس الماضي، نتيجة خلافات حادة بين رئيس الدولة ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

واعتبر موقع ”لبنان 24″ الإخباري الثلاثاء، أن دعوة الفرزلي إلى استلام السلطة وتعليق الدستور، وإرسال رئيس الجمهورية إلى البيت“ يلاقيه فيها عدد من الأطراف مشيرا إلى أن ثورة 17 تشرين الأول/ اكتوبر 2019 طالبت في مرحلة ما برحيل السياسيين الذين أوصلوا الأوضاع في البلاد إلى الانهيار وتسلم الجيش زمام الأمور.

وقال الموقع إن ”البعض يتحدث عن سيناريو إمكانية تسلم الجيش لزمام الأمور في حال عدم تشكيل حكومة وبقاء الوضع كما هو عليه لغاية انتهاء عهد الرئيس عون وعدم إجراء انتخابات رئاسية ونيابية.. وفي حال بقاء البلد على ما هو عليه ، فالأمور قد تزداد تعقيداً وسيكون بالتالي الجيش مُجبرا على بسط الأمن وحمايته.“

ولفت الموقع إلى أن المحللين يعتبرون أن حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون مرتفعة في بورصة المرشحين للانتخابات الرئاسية، وأنه يلقى دعما أمريكيا وأوروبيا وعربيا، رغم تأكيده في أكثر من مناسبة أنه ليس مرشحا.

وأشار إلى أن جوزيف عون لديه قناعة أنه في لبنان لا ينجح أي انقلاب عسكري نظراً إلى التركيبة الطائفية وسبق أن حصلت تجارب سابقة وباءت بالفشل سواء من اللواء أحمد الخطيب أو من اللواء عزيز الأحدب.

وقال الموقع “ أضف إلى ذلك، أن من يعرف العماد جوزف عون يعرف أنه ليست لديه عقلية انقلابية أو رغبة في ترؤس حكومة عسكرية على غرار تجربة العماد ميشال عون.“

وختم قائلا ”يستبعد مطلعون على الوضع اللبناني إمكانية تسلم الجيش زمام السلطة ويراهنون أنه من الآن ولغاية 2022 موعد الانتخابات النيابية والرئاسية قد تحصل تسوية سياسية… أما الاحتمال الأسوأ فهو أن يستمر الفراغ القاتل لحين موعد هذين الاستحقاقين، ومع تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار سعر الليرة واقتراب رفع الدعم، ثمة مخاوف من انفجار اجتماعي ومشاكل أمنية متنقلة قد تستدعي تدخلا من قبل الجيش منعا لتفاقم الأمور.“