الرئيس العراقي يطالب برقابة أممية على الانتخابات النيابية‎

طالب الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الاثنين، الأمم المتحدة بالرقابة على الانتخابات النيابية، المقرر إجراؤها في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

جاء ذلك في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، أن ”صالح بحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الانتخابات النيابية، حيث أكّد ضرورةَ العمل والتنسيق الفاعل والجاد بين الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات لتأمين الرقابة الأممية، وضمان نزاهة العملية الانتخابية بما يساهم في نجاحِها“.

وأضاف البيان أنه ”تم بحث التطورات السياسية والأمنية في البلد، وضرورة ترسيخ الاستقرار وتعزيز جهود سيادة القانون، والتأكيد على أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة وتجاوز الأزمات عبر الحوار“.

وأكد صالح ”ضرورة تنسيق الجهود لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي، حيث تمّت الإشارة إلى أن استقرار العراق وسيادته يعد مرتكزاً وملتقى لأمن كل المنطقة ومصالح شعوبها“.

بدوره، أكد غوتيريس ”دعم الأمم المتحدة لجهود السلطات العراقية في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادته، ومساعدة العراق في مواجهة التحديات التي تواجهه في مكافحة الإرهاب، والتقليل من آثار جائحة كورونا“.

ومن المقرر أن يُجري العراق انتخابات نيابية مبكرة، خلال تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وسط أجواء أمنية وسياسية صعبة.

ورفضت أحزاب مقربة من إيران إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات، وهو ما أثار المخاوف بشأن حصول تلاعب بأصوات الناخبين وتزويرها.