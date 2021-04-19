إصابة ضابط أردني برصاص مهربين على الحدود مع سوريا‎

أصيب أحد ضباط قوات حرس الحدود الأردني بجروح، وجرى نقله إلى المدينة الطبية (أكبر صرح طبي عسكري أردني)، وفقا لما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، مساء الاثنين.

وبحسب الوكالة، أصيب الضابط ”أثناء إحباط المنطقة العسكرية الشرقية، وعلى إحدى واجهاتها، محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية“.

ونقلت عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إنه ”تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة أحد ضباط قوات حرس الحدود، وتم إخلاؤه إلى المدينة الطبية وحالته مستقرة، ومقتل أحد المتسللين وتراجع البقية إلى داخل العمق السوري“.

وأوضح بأنه ”وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من مادة الحشيش والمواد المخدرة الأخرى، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة“.

وشدد المصدر على أن الجيش سيتعامل ”بكل قوة وحزم مع أية عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني“.