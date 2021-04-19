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الدفاع الروسية: قواتنا الجوية قتلت 200 مسلح شمالي تدمر السورية
تاريخ النشر: 19 أبريل 2021 19:26 GMT
تاريخ التحديث: 19 أبريل 2021 19:33 GMT

الدفاع الروسية: قواتنا الجوية قتلت 200 مسلح شمالي تدمر السورية

نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء اليوم الاثنين، عن وزارة الدفاع الروسية قولها، إن قواتها الجوية قصفت قاعدة للمسلحين شمال شرقي تدمر في سوريا، وقتلت ما يصل إلى 200

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المصدر: رويترز

نقلت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء اليوم الاثنين، عن وزارة الدفاع الروسية قولها، إن قواتها الجوية قصفت قاعدة للمسلحين شمال شرقي تدمر في سوريا، وقتلت ما يصل إلى 200 مسلح.

وأضافت، أن الطائرات الروسية دمرت أيضا ذخائر وسيارات ومكونات تدخل في صناعة المتفجرات.

 

 

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