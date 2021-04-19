تاريخ النشر:
19 أبريل 2021 19:26 GMT
تاريخ التحديث: 19 أبريل 2021 19:33 GMT
الدفاع الروسية: قواتنا الجوية قتلت 200 مسلح شمالي تدمر السورية
نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء اليوم الاثنين، عن وزارة الدفاع الروسية قولها، إن قواتها الجوية قصفت قاعدة للمسلحين شمال شرقي تدمر في سوريا، وقتلت ما يصل إلى 200
نقلت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء اليوم الاثنين، عن وزارة الدفاع الروسية قولها، إن قواتها الجوية قصفت قاعدة للمسلحين شمال شرقي تدمر في سوريا، وقتلت ما يصل إلى 200 مسلح.
وأضافت، أن الطائرات الروسية دمرت أيضا ذخائر وسيارات ومكونات تدخل في صناعة المتفجرات.