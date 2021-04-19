الدفاع الروسية: قواتنا الجوية قتلت 200 مسلح شمالي تدمر السورية

نقلت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء اليوم الاثنين، عن وزارة الدفاع الروسية قولها، إن قواتها الجوية قصفت قاعدة للمسلحين شمال شرقي تدمر في سوريا، وقتلت ما يصل إلى 200 مسلح.

وأضافت، أن الطائرات الروسية دمرت أيضا ذخائر وسيارات ومكونات تدخل في صناعة المتفجرات.