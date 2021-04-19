بعد مشاركتهم بانتفاضة 2019.. هل يتحول شباب العراق إلى "رمانة الميزان" في الانتخابات النيابية؟

يتطلع جيل جديد من الشبان العراقيين إلى المشاركة في الاقتراع العام المقرر إجراؤه خلال تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وسط آمال بإحداث تغيير كبير في المشهد السياسي.

ولد قسم من هذا الجيل عام 2003، عندما غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق، وأسقطت نظام الرئيس الراحل صدام حسين، حيث أصبحت أعمار مواليد ذلك التاريخ 18 عاماً، وهو ما يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات.

وتعوّل أوساط مجتمعية وشبابية على هذا الجيل في إحداث تغيير كبير في أوزان القوى السياسية، وانتخاب كتل وشخصيات بعيدة عن الميول الخارجية، والاستقطابات الحاصلة في المنطقة.

تنامي القوى الوطنية

تنخرط مجموعات شبابية عراقية ضمن أحزاب سياسية تشكلت حديثاً للمشاركة في الانتخابات، وتعتمد مطالب الحركة الاحتجاجية، المتمثلة بإنهاء المظاهر المسلحة، والقضاء على الفساد المالي، وتحقيق العدالة في المجتمع.

ورأى طالب كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد، بلال حسين، أن ”الانتخابات المقبلة ستشهد تغييراً في المشهد السياسي لصالح القوى الوطنية؛ بسبب تنامي الوعي لدى الطبقة الشبابية بشأن الانتخابات، وصعود جيل شبابي لا يؤمن بالسرديات التي تسوقها الأحزاب الحالية“.

وأشار، خلال حديثه لـ“إرم نيوز“، إلى أن ”اعتماد كثير من الأحزاب الحالية على الخطاب الطائفي سيعجل بسقوطها، وسيعزز من متانة الوجود الوطني بكل أطيافه، خاصة وأن هذا الجيل الجديد غير معبأ بتراكمات الماضي، ومنعتق من الارتباطات المذهبية، وينظر إلى الأمور بمنظار الواقع فقط“.

وساهم أبناء هذا الجيل في الاحتجاجات الشعبية، بالمشاركة الفاعلة، والحضور بشكل منسق إلى ساحة التحرير، عبر تكتلات طلابية كانت ترتدي اللباس الأبيض، وهو ما خلق صورة ذهنية لدى الشارع العراقي عن قدرة هذا الجيل على إحداث تغيير أو التأثير في المعادلة السياسية.

وفتح جيل كامل من الشبان العراقيين عينيه على سوء الأوضاع الأمنية، وانتشار السلاح المنفلت، وغياب البنى التحتية، ونقص حاد في فرص العمل، وانعدام العدالة الاجتماعية، وتفشي الزبائنية، والرشوة والفساد المالي والإداري.

جيل لا يعرف صدام حسين

ولا يعرف هذا الجيل الكثير عن النظام السابق، وطبيعة المرحلة الانتقالية، وكيفية سقوطه، ومجيء الطبقة الحالية، وهو خطاب تعتمده تلك الأحزاب بشكل كبير لتسويق أفكارها أمام جماهيرها، فضلاً عن العزف على الوتر المذهبي، والتخويف من الآخر، سواء عبر المكونات أو المذاهب.

وتأتي الانتخابات المقبلة في العراق بعد انتفاضة واسعة شهدتها البلاد في أكتوبر 2019، أدت إلى سقوط نحو 600 قتيل، فضلاً عن أكثر من 28 ألف جريح، الأمر الذي يجعلها واحدة من أهم الاختبارات التي يخضع لها النظام السياسي في البلاد.

بدوره، رأى الصحفي أواب أيوب أن “ الشباب المنخرطين في السياسة حديثاً والذين يتطلعون لإحداث تغيير داخل بنية النظام السياسي في العراق ما بعد 2003 يواجهون حواجز كبيرة تعيق ما يطمحون لتحقيقه؛ فالأحزاب الموجودة في السلطة تمتلك أموالاً ضخمة للتأثير على الناخبين، إضافة لمجموعات مسلحة تساندها في حملاتها الانتخابية“.

وأضاف أيوب، لـ“إرم نيوز“، أنه ”على ضفة أخرى، فإن هذا الجيل حديث عهد بالسياسة والتأثير على الجماهير، وهذا بلا شك عامل حاسم في وصولهم إلى مجلس النواب، وهنا لا يمكن الجزم بأن الشباب سيحدث التغيير المنشود، لكن بإيجابية قليلة، يمكن اعتبار خطوتهم هذه مفتاح الدخول لعملية تغيير متدرجة قد تستغرق عقوداً من الزمن“.

صعوبات تواجه الأحزاب التقليدية

وتواجه الأحزاب التقليدية صعوبة جديدة في مخاطبة شرائح الشباب، سواء هؤلاء المنخرطون في مشاريعهم السياسية، أو ضمن المجموعات المسلحة التي تتبع لهم.

وخلال الفترة الماضية، تشكلت أحزاب سياسية بروح شبابية، انبثقت من رحم الاحتجاجات الشعبية، في مسعى للمشاركة وإحداث تغيير ولو جزئي في المشهد السياسي.

ويقول القائمون على الأحزاب الجديدة: إن الهدف هو ”تغيير الواقع السياسي“، وإبعاد الأحزاب غير الديمقراطية التي شوهت النظام؛ بسبب بعدها عن المعايير السليمة للأحزاب، وتحولها إلى ”دكاكين“ تمارس التجارة، وتستخدم نفوذها لتحقيق المكاسب المالية والسياسية.

لكن النائب في البرلمان العراقي محمد الخالدي استبعد أن ”تتمكن الأحزاب الناشئة والجيل الجديد من إحداث تغيير في جوهر العملية السياسية؛ بسبب تعقيدات الوضع في العراق، وصعوبة المشاركة في الانتخابات وما يرافقها من إجراءات ليست باليسيرة“.

وأضاف الخالدي، لـ“إرم نيوز“، أن ”الأحزاب التقليدية تمتلك المال السياسي والتي حصلت عليه من خلال تغولها في مفاصل الدولة، وكذلك السلاح، وهو ما يشكل عائقاً أمام أي مشاركة لوجوه جديدة“.