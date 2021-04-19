السجن 10 سنوات لـ "مستثمر الإخوان" في السودان عبد الباسط حمزة

قضت محكمة سودانية، اليوم الإثنين، بالسجن 10 سنوات بحق عبد الباسط حمزة، رجل الأعمال والقيادي بنظام الرئيس المخلوع، عمر البشير، بتهمة الثراء الحرام وغسل الأموال.

وأدانت محكمة جنايات بحري وسط في الخرطوم بعدم تقديم حمزة لإبراء ذمته المالية وإدلائه ببيان كاذب للموظف العام إلى جانب إدانته بمخالفة قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب ومخالفة قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.

وأوقعت المحكمة على حمزة المقرب من استثمارات الحركة الإسلامية في البلاد ”الإخوان المسلمين“، غرامة مالية بمبلغ 20 ألف جنيه، وفي حال عدم دفعه للغرامة سيتم سجنه لمدة (12) شهرا أخرى على أن تسري العقوبات بالتتابع.

وأكدت المحكمة بأنها توصلت إلى إصدار حكمها ضد المدان رجل الأعمال عبد الباسط حمزة، وفقا للمشرع والقوانين التي وضعها.